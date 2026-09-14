Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти Kingston 32Gb Kingston DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin
**Модуль памяти Kingston 32GB DDR5 5600 DIMM Non-ECC, 1.1V, CL46 288-Pin** Увеличьте производительность вашего компьютера с модулем памяти Kingston! Этот модуль — идеальное решение для тех, кто хочет ускорить работу системы и справиться с многозадачностью. **Почему стоит выбрать модуль памяти Kingston?** * **Большой объём:** 32 ГБ позволят вам одновременно запускать несколько приложений и обрабатывать большие объёмы данных без потери производительности. * **Высокая скорость:** частота 5600 МГц обеспечивает быструю передачу данных и ускоряет работу системы. * **Надёжность:** продукция Kingston известна своим высоким качеством и долговечностью. * **Совместимость:** модуль легко интегрируется в вашу систему благодаря стандарту DDR5 и 288-контактному разъёму. С модулем памяти Kingston ваш компьютер будет работать быстрее и эффективнее. Отличный выбор для геймеров, профессионалов и всех, кто ценит высокую производительность!
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