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Модуль памяти DDR 5 DIMM 128Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast White XMP CL40 (Kit of 4)(KF556C40BWK4-128) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DDR 5 DIMM 128Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast White XMP CL40 (Kit of 4)(KF556C40BWK4-128)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740257
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Характеристики

Бренд
Kingston
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Модуль памяти DDR 5 DIMM 128Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast White XMP CL40 (Kit of 4)(KF556C40BWK4-128)

Модуль памяти DDR 5 DIMM 128Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast White XMP CL40 (Kit of 4)(KF556C40BWK4-128)

Отзывы о товаре Модуль памяти DDR 5 DIMM 128Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast White XMP CL40 (Kit of 4)(KF556C40BWK4-128)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти DDR 5 DIMM 128Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast White XMP CL40 (Kit of 4)(KF556C40BWK4-128)
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Модуль памяти DDR 5 DIMM 128Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Beast White XMP CL40 (Kit of 4)(KF556C40BWK4-128) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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