Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740251
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х4х1
Вес, г.
46
Описание товара Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz
Оперативная память Hynix на 32 Гб — мощный выбор для серьёзных задач. Высокая частота 3200 МГц обеспечивает быструю работу даже при интенсивных нагрузках, а поддержка ECC защищает данные от ошибок, что особенно важно для стабильной работы серверов и рабочих станций. Форм-фактор DIMM легко встраивается в совместимые системы, а низкое напряжение 1.2 В снижает энергопотребление. CL22 гарантирует надёжную производительность, а объём модуля в 32 Гб позволит запускать ресурсоёмкие приложения одновременно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб
Теги товара: DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 69 950 руб.17488 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12K4/64)
-
В наличииЦена 74 080 руб.18520 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16G...
-
В наличииЦена 74 770 руб.18693 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
-
В наличииЦена 77 120 руб.19280 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 77 460 руб.19365 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVX...
-
В наличииЦена 78 580 руб.19645 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)
-
В наличииЦена 87 470 руб.21868 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7600 (PVX532G76C36K)
-
В наличииЦена 87 900 руб.21975 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
-
В наличииЦена 87 900 руб.21975 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 48GB DDR5-7600 (PVX548G76C36K)
-
В наличииЦена 87 900 руб.21975 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RG...
-
В наличииЦена 92 840 руб.23210 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6400MHz (AX5U6400C3216G-DT...
-
В наличииЦена 104 720 руб.26180 руб. в СплитПамять оперативная Samsung 64GB DDR4 3200MHz DIMM (M393A8G40AB2-...
Бренд
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Оперативная память Hynix на 32 Гб — мощный выбор для серьёзных задач. Высокая частота 3200 МГц обеспечивает быструю работу даже при интенсивных нагрузках, а поддержка ECC защищает данные от ошибок, что особенно важно для стабильной работы серверов и рабочих станций. Форм-фактор DIMM легко встраивается в совместимые системы, а низкое напряжение 1.2 В снижает энергопотребление. CL22 гарантирует надёжную производительность, а объём модуля в 32 Гб позволит запускать ресурсоёмкие приложения одновременно.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб
Теги товара: DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб
Теги товара: DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Память DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600 CL22 3200MHz