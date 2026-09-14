Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 6400 MHz, CL60, для сервера

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти создан для специализированных задач, где критически важны надежность и значительный объем ОЗУ в одной планке. Он оптимально подходит для комплектации рабочих станций начального уровня, файловых серверов, систем хранения данных (NAS) или серверов виртуализации, где требуется высокая плотность памяти при ограниченном количестве слотов. В игровых или мультимедийных ПК для дома такая конфигурация используется редко, так как приоритетом там обычно является двухканальный режим и более низкие тайминги для снижения задержек.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает существенный скачок в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Он использует форм-фактор DIMM для установки в стандартные слоты настольных материнских плат или серверных платформ. Крайне важно помнить, что модуль DDR5 физически и электрически несовместим со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому проверка поколения, поддерживаемого вашей материнской платой и процессором, обязательна.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает внушительным объемом в 64 ГБ, что позволяет ему работать с чрезвычайно большими наборами данных, виртуальными машинами или специализированным серверным программным обеспечением без необходимости подкачки данных на медленный диск. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что ускоряет обработку потоковых данных и операций ввода-вывода. В сценариях, где важна не столько низкая латентность, сколько объем и стабильность обработки больших массивов информации, такая связка параметров показывает себя с лучшей стороны.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL60, что является типичным значением для серверной и high-density памяти DDR5 на высоких частотах. Такая латентность компенсируется высокой частотой работы, обеспечивая в итоге хорошую общую пропускную способность для целевых нагрузок. Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR5 напряжении (обычно 1.1 В) и может поддерживать профили XMP 3.0 или аналогичные технологии для автоматической настройки на заявленную частоту в совместимых системах, что избавляет от сложной ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими DDR5, включая процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и соответствующие серверные решения. Критически важно уточнить в спецификациях материнской платы, поддерживает ли она модули такой высокой плотности (64 ГБ на один слот) и частоту 6400 МГц, особенно при планировании установки нескольких планок. На некоторых платформах для стабильной работы на максимальной частоте с высокоплотными модулями может потребоваться обновление BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, ориентированная на серверное и индустриальное применение, скорее всего, выполнена в строгом форм-факторе без массивных радиаторов или декоративной подсветки. Это снижает общую высоту планки, исключая возможные конфликты с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах, и обеспечивает надежную работу в стойках с принудительным обдувом. Подобный дизайн фокусируется на функциональности и долговечности, а не на визуальном оформлении игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде одного модуля (1x64GB). Важно понимать, что при использовании одной планки система будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную пропускную способность памяти вдвое по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для активации двухканального режима и повышения производительности в задачах, чувствительных к скорости работы с памятью, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот, обычно обозначенный одним цветом. При дальнейшем расширении рекомендуется использовать идентичные модули для максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является одноканальный режим работы при использовании одного модуля, что может стать узким местом для приложений, активно использующих память, таких как некоторые инженерные расчеты или рендеринг. Также убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает модули плотностью 64 ГБ и частотой 6400 МГц, иначе память может работать на более низкой, стандартной для платформы частоте. Этот модуль оптимален для пользователей, в приоритете которых стоит максимальный объем на слот для профессиональных или серверных задач, а не минимальные тайминги для игр. Для обычной игровой или рабочей станции чаще выгоднее рассматривать комплект из двух модулей меньшего объема для активации двухканального режима.