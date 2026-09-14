Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 5600 MHz, CL46, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти предназначен для серверных платформ и высокопроизводительных рабочих станций, где критически важна стабильность работы под постоянной нагрузкой и поддержка большого объема оперативной памяти в каждом канале. Он отлично подойдет для задач виртуализации, хранения и обработки больших данных, работы с базами данных или организации файловых серверов, где емкость часто приоритетнее экстремальных скоростей разгона. Это решение для специализированных сборок, а не для игровых или стандартных домашних компьютеров.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который пришел на смену DDR4, предлагая возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который включает в себя буферный регистр для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это специализированный модуль, предназначенный исключительно для серверных материнских плат и некоторых рабочих станций, поддерживающих регистровую память.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 64 ГБ, что является значительной емкостью и позволяет собирать системы с терабайтами оперативной памяти, используя всего несколько слотов. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, что ускоряет выполнение операций с большими массивами информации. В профессиональных сценариях, таких как рендеринг сложных сцен или анализ дата-сетов, именно сочетание огромного объема и высокой частоты даст заметный прирост производительности по сравнению с более медленными модулями аналогичного объема.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что указывает на сравнительно высокую латентность, характерную для первых поколений DDR5 большой емкости. Это компромисс, принятый для обеспечения стабильной работы модуля объемом 64 ГБ. Модули RDIMM, как правило, работают в строго заданных спецификациях и не ориентированы на ручной разгон. Они рассчитаны на надежную работу на заявленной частоте 5600 МГц, активируемой через поддержку соответствующих профилей (часто специфичных для платформы) в BIOS серверной материнской платы.

Совместимость с платформой

Этот модуль памяти совместим только с серверными платформами и рабочими станциями, чьи материнские платы имеют слоты под DDR5 RDIMM (или LRDIMM) и поддерживают регистровую память. Он подойдет для новейших процессоров Intel Xeon Scalable (поколения Sapphire Rapids и новее) и AMD EPYC (поколения Genoa и новее), установленных в соответствующем оборудовании. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша системная плата поддерживает именно регистровую (RDIMM) память DDR5, а также максимальный объем на канал и необходимую частоту.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Серверные модули RDIMM, как правило, оснащаются скромным радиатором пассивного охлаждения или могут поставляться без него, в зависимости от спецификации и требований к габаритам внутри шасси сервера. Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном низкопрофильном исполнении, что гарантирует совместимость с плотной компоновкой серверных стоек. Подсветка и декоративные элементы отсутствуют, так как приоритетом является надежность и эффективное охлаждение в условиях ограниченного воздушного потока.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется отдельной планкой объемом 64 ГБ. В серверных платформах память обычно работает в многоканальных режимах (четырех-, шести- или восьмиканальном), что значительно увеличивает общую пропускную способность. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в строгом соответствии с руководством к материнской плате, как правило, парами или группами. При расширении системы рекомендуется использовать идентичные модули от того же производителя с одинаковыми частотами и таймингами для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная совместимость: данный модуль DDR5 RDIMM не будет работать в обычных настольных материнских платах для процессоров Intel Core или AMD Ryzen, которые поддерживают только небуферизованную память (UDIMM). Убедитесь, что ваша серверная плата поддерживает частоту 5600 МГц для модулей большого объема, так как реальная рабочая частота может зависеть от количества установленных планок и возможностей процессора. Этот модуль оптимально подойдет для профессиональной сборки сервера или рабочей станции, где требуется максимальный объем памяти на слот, а его выбор следует делать в связке с конкретной моделью материнской платы и процессора.