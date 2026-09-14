Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 5600 MHz, CL22, без радиатора, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для серверных платформ и рабочих станций, где на первом месте стоит надежность, стабильность и поддержка больших объемов ОЗУ, а не высокая частота или экстремальное охлаждение. Он оптимален для задач, связанных с обработкой крупных баз данных, виртуализацией, рендерингом сложных сцен или работой в средах корпоративного уровня, где приоритетом является безотказная работа под постоянной нагрузкой. Для обычной сборки игрового ПК или домашнего мультимедийного компьютера данный модуль не подходит, так как рассчитан на совершенно другую экосистему и требования.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Важнейшей особенностью данной модели является форм-фактор RDIMM, что означает Registered DIMM - память с буферным регистром. Этот тип модулей используется в серверах и некоторых рабочих станциях для повышения стабильности при работе с большим количеством планок и увеличения максимально поддерживаемого объема памяти. Он физически и электрически несовместим с обычными небуферизованными модулями UDIMM для потребительских материнских плат.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает впечатляющим объемом в 64 ГБ, что делает его идеальным решением для создания систем с огромным пулом оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц для стандарта DDR5 является надежным и сбалансированным показателем для серверных задач, обеспечивающим высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В сценариях, где критически важен большой объем (например, работа с виртуальными машинами или обработка массивных наборов данных в оперативной памяти), именно этот параметр является ключевым, а абсолютная частота отходит на второй план.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти обозначена как CL22, что является типичным значением для серверных модулей DDR5 начального и среднего диапазона частот, ориентированных на стабильность. Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандарту JEDEC для DDR5 и оптимизировано для долговременной работы. Данные модули, будучи серверными, обычно не поддерживают потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и работают на заявленных частотах и таймингах согласно спецификациям JEDEC, которые материнская плата активирует автоматически при соблюдении совместимости.

Совместимость с платформой

Крайне важно понимать, что эта память совместима только с материнскими платами и процессорными платформами, которые явно поддерживают модули RDIMM (Registered). Это, как правило, серверные чипсеты и процессоры Intel Xeon или AMD EPYC, а также некоторые высокопроизводительные рабочие станции на базе Intel Core и AMD Ryzen с соответствующими чипсетами. Перед покупкой необходимо тщательно проверить список поддерживаемой памяти (QVL) для вашей материнской платы, чтобы гарантировать работоспособность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль поставляется в OEM-исполнении без радиатора, что характерно для многих серверных решений, где основное охлаждение обеспечивается мощными системными вентиляторами, прогоняющими воздух через плотно установленные в стойках модули. Отсутствие массивного радиатора также минимизирует риск перекрытия соседних слотов и упрощает монтаж в стесненных условиях серверного шасси. Визуально это простая печатная плата с чипами памяти, не предназначенная для демонстрации в корпусе с окном.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 64 ГБ. Для активации многоканального режима (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального на серверных платформах) необходимо установить два, четыре или более идентичных модуля в соответствующие слоты, как это рекомендует руководство к материнской плате. При планировании расширения объема в будущем строго рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками (производитель, объем, ранг, частота, тайминги) для обеспечения максимальной стабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с абсолютным большинством потребительских материнских плат для игровых и домашних ПК, которые работают только с небуферизованной памятью UDIMM. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно RDIMM DDR5. Также помните, что это OEM-поставка, которая может не включать retail-упаковку и часто поставляется без гарантии от конечного ритейлера. Этот модуль - целенаправленный выбор для построения сервера или специализированной рабочей станции, где важны объем и отказоустойчивость, а не для рядового апгрейда домашнего компьютера.