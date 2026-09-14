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Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM, OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM, OEM

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Буферизованная (RDIMM)
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
362 457 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740246
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Характеристики

Бренд
Hynix
Буферизованная (RDIMM)
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 объёмом 64 ГБ в первую очередь ориентирован на серверные платформы и профессиональные рабочие станции. Он подойдёт для задач, требующих огромного количества оперативной памяти: виртуализация, работа с базами данных, профессиональный рендеринг и моделирование, а также для файловых серверов. Для рядового домашнего или игрового компьютера такой объём на одном модуле обычно является избыточным, и стоит рассмотреть комплекты из планок меньшего объёма для активации многоканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который предполагает наличие регистра-буфера для стабилизации сигнала. Это профессиональное решение, предназначенное исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций с поддержкой регистровой памяти; в обычные настольные или игровые ПК такой модуль установить не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 64 ГБ на одной планке предоставляет колоссальный ресурс для работы с экстремально большими наборами данных и виртуальными машинами. Номинальная частота 4800 МГц обеспечивает высокую скорость обмена информацией между процессором и памятью, что критично для снижения времени отклика в серверных приложениях и вычислениях. Однако в задачах, чувствительных к скорости, таких как некоторые виды рендеринга, может быть заметен прирост от применения комплектов памяти с более высокой частотой в многоканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для памяти DDR5 начальных частот. В серверных сценариях стабильность и объём зачастую важнее сверхнизких таймингов. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении. Стоит учитывать, что для серверной и регистровой памяти поддержка потребительских профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO, не предусмотрена; память работает на заявленных частоте и таймингах по стандарту JEDEC.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим только с серверными платформами и материнскими платами для рабочих станций, которые явно поддерживают память стандарта DDR5 и форм-фактор RDIMM (или LRDIMM). Перед покупкой необходимо внимательно изучить список поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы и убедиться в совместимости процессора и чипсета с регистровой памятью. Установка в неподдерживаемый слот на потребительской плате невозможна физически и функционально.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах, где важна эффективная продувка множества модулей встречными потоками воздуха, пассивное охлаждение за счёт обдува является стандартной и достаточной практикой. Внешний вид здесь носит сугубо утилитарный характер, адресуемая RGB-подсветка и массивные радиаторы не предусмотрены.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти (1x64GB). Для серверных платформ крайне важно корректное заполнение слотов в соответствии с руководством к материнской плате для активации многоканальных режимов (часто двух-, четырёх- или даже восьмиканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. При расширении системы необходимо добавлять идентичные или максимально близкие по характеристикам модули, рекомендуемые производителем платы, чтобы обеспечить стабильную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к серверным платформам с поддержкой RDIMM DDR5. Этот модуль несовместим с потребительскими ПК на Intel Core или AMD Ryzen. Важно учитывать, что для работы на заявленной частоте может потребоваться соответствующая поддержка со стороны процессора и актуальная версия BIOS/UEFI материнской платы. При выборе ориентируйтесь прежде всего на спецификации вашего серверного оборудования: максимально поддерживаемый объём на канал, частоты и тип модулей (RDIMM/LRDIMM). Этот модуль оптимален для профессионального апгрейда сервера или сборки рабочей станции, где требуется огромный объём RAM с гарантированной стабильностью.

Отзывы о товаре Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM, OEM




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hynix
Буферизованная (RDIMM)
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 объёмом 64 ГБ в первую очередь ориентирован на серверные платформы и профессиональные рабочие станции. Он подойдёт для задач, требующих огромного количества оперативной памяти: виртуализация, работа с базами данных, профессиональный рендеринг и моделирование, а также для файловых серверов. Для рядового домашнего или игрового компьютера такой объём на одном модуле обычно является избыточным, и стоит рассмотреть комплекты из планок меньшего объёма для активации многоканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, что означает высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который предполагает наличие регистра-буфера для стабилизации сигнала. Это профессиональное решение, предназначенное исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций с поддержкой регистровой памяти; в обычные настольные или игровые ПК такой модуль установить не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 64 ГБ на одной планке предоставляет колоссальный ресурс для работы с экстремально большими наборами данных и виртуальными машинами. Номинальная частота 4800 МГц обеспечивает высокую скорость обмена информацией между процессором и памятью, что критично для снижения времени отклика в серверных приложениях и вычислениях. Однако в задачах, чувствительных к скорости, таких как некоторые виды рендеринга, может быть заметен прирост от применения комплектов памяти с более высокой частотой в многоканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для памяти DDR5 начальных частот. В серверных сценариях стабильность и объём зачастую важнее сверхнизких таймингов. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении. Стоит учитывать, что для серверной и регистровой памяти поддержка потребительских профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO, не предусмотрена; память работает на заявленных частоте и таймингах по стандарту JEDEC.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим только с серверными платформами и материнскими платами для рабочих станций, которые явно поддерживают память стандарта DDR5 и форм-фактор RDIMM (или LRDIMM). Перед покупкой необходимо внимательно изучить список поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы и убедиться в совместимости процессора и чипсета с регистровой памятью. Установка в неподдерживаемый слот на потребительской плате невозможна физически и функционально.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах, где важна эффективная продувка множества модулей встречными потоками воздуха, пассивное охлаждение за счёт обдува является стандартной и достаточной практикой. Внешний вид здесь носит сугубо утилитарный характер, адресуемая RGB-подсветка и массивные радиаторы не предусмотрены.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти (1x64GB). Для серверных платформ крайне важно корректное заполнение слотов в соответствии с руководством к материнской плате для активации многоканальных режимов (часто двух-, четырёх- или даже восьмиканального), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. При расширении системы необходимо добавлять идентичные или максимально близкие по характеристикам модули, рекомендуемые производителем платы, чтобы обеспечить стабильную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к серверным платформам с поддержкой RDIMM DDR5. Этот модуль несовместим с потребительскими ПК на Intel Core или AMD Ryzen. Важно учитывать, что для работы на заявленной частоте может потребоваться соответствующая поддержка со стороны процессора и актуальная версия BIOS/UEFI материнской платы. При выборе ориентируйтесь прежде всего на спецификации вашего серверного оборудования: максимально поддерживаемый объём на канал, частоты и тип модулей (RDIMM/LRDIMM). Этот модуль оптимален для профессионального апгрейда сервера или сборки рабочей станции, где требуется огромный объём RAM с гарантированной стабильностью.

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Отзывы


Оперативная память Hynix, DDR5, 64GB (1x64GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM, OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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