Оперативная память Hynix, DDR5, 16GB (1x16GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM, OEM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 16GB (1x16GB), 4800 MHz, CL40, RDIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти является узкоспециализированным решением для серверных рабочих станций и корпоративных систем, где приоритетом выступает стабильность и совместимость, а не максимальная частота. Она идеально подойдет для апгрейда сервера или сборки рабочей станции для виртуализации, хостинга баз данных или работы с файловыми хранилищами. Для домашнего игрового ПК или мультимедийной сборки этот модуль не подходит, так как его архитектура и профиль ориентированы на иной круг задач и аппаратных платформ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и повышенную энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM - Registered DIMM, который оснащен буферным регистром для стабилизации сигнала и снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это серверное решение, физически совместимое со специальными слотами на материнских платах для рабочих станций и серверов, но не подходящее для обычных настольных компьютеров.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что в серверной среде позволяет гибко наращивать общий объём памяти в системе, устанавливая несколько таких планок. Номинальная частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность для обработки больших массивов данных. В задачах, для которых предназначен RDIMM, - например, при одновременной работе множества виртуальных машин или обработке транзакций в СУБД, - такая скорость способствует отзывчивости системы и снижению задержек при доступе к памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на довольно высокую латентность, типичную для первых поколений DDR5 и особенно для серверных модулей, где важнее стабильность, чем сверхнизкие задержки. Рабочее напряжение, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует снижению энергопотребления. Данный модуль является OEM-решением и не поддерживает потребительские профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO; он работает на заявленных частоте и таймингах по стандартному серверному профилю JEDEC.
Совместимость с платформой
Модуль совместим исключительно с серверными платформами и материнскими платами для рабочих станций, которые имеют поддержку DDR5 RDIMM. Это платы на чипсетах Intel W680, Intel Xeon Scalable (SPR, EMR) или аналогичных серверных платформах AMD. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно регистровую (Registered) или буферизованную память RDIMM, а также конкретную частоту 4800 МГц, так как использование в обычном десктопном ПК с поддержкой только небуферизованной памяти (UDIMM) физически невозможно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций, как правило, организовано активное продуваемое охлаждение всего массива модулей памяти, поэтому индивидуальные радиаторы не требуются. Внешний вид аскетичен - это классическая планка зеленого цвета, лишенная какой-либо подсветки, так как её основное место работы - закрытый серверный шкаф.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем (1x16GB). В серверных системах память обычно устанавливается многоканальными комплектами для максимальной пропускной способности. Перед покупкой необходимо свериться с руководством к материнской плате, чтобы понять рекомендованные конфигурации установки (например, какие слоты заполнять первыми для активации многоканального режима). Расширение объема выполняется путем добавления идентичных модулей, но для идеальной совместимости рекомендуется использовать планки одной партии и одинаковых спецификаций.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая принадлежность к серверному сегменту. Модуль DDR5 RDIMM несовместим с потребительскими материнскими платами для процессоров Intel Core или AMD Ryzen, которые работают только с UDIMM. Перед покупкой критически важно подтвердить поддержку именно RDIMM и конкретной частоты вашей материнской платой и процессором. Этот модуль оптимален для целенаправленного апгрейда совместимой серверной платформы, где нужна надежность и возможность наращивания объема. Для домашнего или игрового компьютера следует выбирать память стандарта DDR5 UDIMM с подходящими характеристиками.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти является узкоспециализированным решением для серверных рабочих станций и корпоративных систем, где приоритетом выступает стабильность и совместимость, а не максимальная частота. Она идеально подойдет для апгрейда сервера или сборки рабочей станции для виртуализации, хостинга баз данных или работы с файловыми хранилищами. Для домашнего игрового ПК или мультимедийной сборки этот модуль не подходит, так как его архитектура и профиль ориентированы на иной круг задач и аппаратных платформ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и повышенную энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM - Registered DIMM, который оснащен буферным регистром для стабилизации сигнала и снижения электрической нагрузки на контроллер памяти. Это серверное решение, физически совместимое со специальными слотами на материнских платах для рабочих станций и серверов, но не подходящее для обычных настольных компьютеров.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что в серверной среде позволяет гибко наращивать общий объём памяти в системе, устанавливая несколько таких планок. Номинальная частота 4800 МГц обеспечивает высокую пропускную способность для обработки больших массивов данных. В задачах, для которых предназначен RDIMM, - например, при одновременной работе множества виртуальных машин или обработке транзакций в СУБД, - такая скорость способствует отзывчивости системы и снижению задержек при доступе к памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на довольно высокую латентность, типичную для первых поколений DDR5 и особенно для серверных модулей, где важнее стабильность, чем сверхнизкие задержки. Рабочее напряжение, как правило, ниже, чем у DDR4, что способствует снижению энергопотребления. Данный модуль является OEM-решением и не поддерживает потребительские профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO; он работает на заявленных частоте и таймингах по стандартному серверному профилю JEDEC.
Совместимость с платформой
Модуль совместим исключительно с серверными платформами и материнскими платами для рабочих станций, которые имеют поддержку DDR5 RDIMM. Это платы на чипсетах Intel W680, Intel Xeon Scalable (SPR, EMR) или аналогичных серверных платформах AMD. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно регистровую (Registered) или буферизованную память RDIMM, а также конкретную частоту 4800 МГц, так как использование в обычном десктопном ПК с поддержкой только небуферизованной памяти (UDIMM) физически невозможно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и корпусах рабочих станций, как правило, организовано активное продуваемое охлаждение всего массива модулей памяти, поэтому индивидуальные радиаторы не требуются. Внешний вид аскетичен - это классическая планка зеленого цвета, лишенная какой-либо подсветки, так как её основное место работы - закрытый серверный шкаф.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем (1x16GB). В серверных системах память обычно устанавливается многоканальными комплектами для максимальной пропускной способности. Перед покупкой необходимо свериться с руководством к материнской плате, чтобы понять рекомендованные конфигурации установки (например, какие слоты заполнять первыми для активации многоканального режима). Расширение объема выполняется путем добавления идентичных модулей, но для идеальной совместимости рекомендуется использовать планки одной партии и одинаковых спецификаций.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая принадлежность к серверному сегменту. Модуль DDR5 RDIMM несовместим с потребительскими материнскими платами для процессоров Intel Core или AMD Ryzen, которые работают только с UDIMM. Перед покупкой критически важно подтвердить поддержку именно RDIMM и конкретной частоты вашей материнской платой и процессором. Этот модуль оптимален для целенаправленного апгрейда совместимой серверной платформы, где нужна надежность и возможность наращивания объема. Для домашнего или игрового компьютера следует выбирать память стандарта DDR5 UDIMM с подходящими характеристиками.
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