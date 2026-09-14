Описание товара Оперативная память Hynix, DDR5, 128GB (1x128GB), 5600 MHz, CL46, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для профессиональных рабочих станций и серверов начального уровня, где на первый план выходит не максимальная частота, а большой объём данных, надёжность и стабильность работы под продолжительной нагрузкой. Он идеально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, рендеринга сложных сцен или научных вычислений, где 128 ГБ на один канал позволяют держать в памяти огромные проекты. Для игровых ПК или стандартных рабочих компьютеров этот модуль избыточен и несовместим по форм-фактору, его ценность раскрывается именно в специализированных вычислительных системах.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по энергопотреблению по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевая особенность - это форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который содержит дополнительный регистр-буфер для снижения электрической нагрузки на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать больше модулей большего объёма, но такие планки совместимы только с серверными и workstation-материнскими платами, поддерживающими регистровую память, и не подходят для обычных настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает колоссальный объём в 128 ГБ, что в одноканальной конфигурации уже покрывает потребности большинства профессиональных приложений. Частота 5600 МГц в контексте серверной RDIMM-памяти является сбалансированным решением, обеспечивающим высокую пропускную способность для работы с большими массивами данных. В реальных сценариях, таких как рендеринг в GPU-ускорительных приложениях или обработка транзакций в СУБД, именно совокупный объём памяти будет критическим фактором, а высокая частота обеспечит быструю подгрузку данных в процессор.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что является типичным значением для DDR5-памяти серверного класса на таких частотах; это указывает на достаточно высокую латентность, которая компенсируется огромной пропускной способностью шины. Рабочее напряжение, как правило, соответствует стандартам JEDEC для DDR5. Стоит понимать, что серверная память RDIMM ориентирована на стабильность и надёжность, поэтому поддержка потребительских профилей автоматического разгона вроде XMP или EXPO здесь отсутствует - модуль работает на заявленных частотах согласно спецификациям платформы.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с серверными платформами и материнскими платами для рабочих станций, которые поддерживают стандарт DDR5 и, что критически важно, тип модулей RDIMM (Registered). Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые high-end платформы Intel Core и AMD Ryzen Threadripper Pro с соответствующей поддержкой в чипсете. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы, так как поддержка модулей такого объёма может требовать определённой ревизии BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. В серверных стойках и рабочих станциях основной упор делается на организацию общего потока воздуха с помощью мощных вентиляторов, поэтому пассивного охлаждения чипов памяти часто бывает достаточно при штатных частотах. Высота планки является стандартной для RDIMM-модулей, что гарантирует совместимость с плотной компоновкой слотов в серверных шасси и отсутствие конфликтов с любым охлаждением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одного модуля объемом 128 ГБ. Для достижения многоканального режима работы (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального на платформах EPYC/Xeon) необходимо установить два, четыре или более идентичных модуля в соответствующие слоты, рекомендованные руководством к материнской плате. Крайне не рекомендуется смешивать этот модуль с другими по объёму, таймингам или производителю в одном канале, так как это может привести к нестабильности или снижению производительности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к платформам, поддерживающим регистровую память (RDIMM); для обычных ПК модуль бесполезен. Высокая латентность (CL46) делает его неоптимальным для задач, чувствительных именно к задержкам, например, для некоторых игр, но для целевых вычислительных workloads это не является проблемой. При выборе убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули DDR5 RDIMM именно такого объёма (128 ГБ на слот) и что блок питания и охлаждение системы рассчитаны на продолжительную работу с такой конфигурацией. Этот модуль - специализированный инструмент для построения мощных рабочих станций и серверов, где важен объём и отказоустойчивость.