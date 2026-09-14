Описание товара Оперативная память Hynix, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для построения серверных платформ, рабочих станций и корпоративных систем, где на первый план выходят надёжность и безошибочная обработка больших массивов данных. Он оптимально подойдёт для задач виртуализации, хостинга баз данных, выполнения сложных инженерных расчётов или работы в средах, требующих повышенной отказоустойчивости. Для обычных домашних и игровых компьютеров такая память не предназначена, так как её ключевые особенности избыточны, а форм-фактор несовместим со стандартными материнскими платами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM - Registered DIMM, что означает наличие дополнительного регистра-буфера для разгрузки контроллера памяти. Это решение применяется в серверных материнских платах и позволяет устанавливать большой объём памяти с высокой стабильностью, но не совместимо с обычными настольными платами, рассчитанными на UDIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает значительным для одной планки объёмом в 32 ГБ, что позволяет создавать системы с огромным суммарным объёмом ОЗУ при заполнении всех слотов. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что критично для снижения задержек в серверных приложениях и при интенсивной многопоточной нагрузке. Такой тандем объёма и скорости позволяет одновременно работать множеству виртуальных машин или обрабатывать гигабайты информации в оперативной памяти без обращения к медленным накопителям.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги, обозначенные как CL22, указывают на довольно высокую задержку, что является типичным компромиссом для серверной памяти большого объёма и частоты 3200 МГц. Рабочее напряжение стандартно для DDR4. Важно понимать, что этот модуль, будучи серверным OEM-решением, не поддерживает потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO. Его заявленные характеристики - это номинальный режим работы, настройка и совместимость полностью определяются серверной материнской платой и процессором.

Совместимость с платформой

Модуль совместим исключительно с серверными платформами и рабочими станциями, поддерживающими память типа DDR4 RDIMM (Registered) с функцией ECC. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC или некоторых линеек Ryzen Threadripper Pro с соответствующими чипсетами и материнскими платами. Перед покупкой необходимо тщательно сверить список поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы, так как поддержка конкретных модулей, объёмов и частот в серверном сегменте строго регламентирована.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов. Это стандартная практика для серверной памяти, которая работает в контролируемых условиях с активным обдувом корпусными вентиляторами. Отсутствие массивного радиатора также снижает риск механических конфликтов в плотных серверных стойках. Эстетическая составляющая, такая как подсветка, для данного продукта не предусмотрена, так как его основное предназначение - бесперебойная работа в закрытых серверных шкафах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одним модулем (1x32GB), что позволяет гибко комплектовать систему под нужный суммарный объём. В серверных платформах крайне важно соблюдать рекомендации производителя по установке модулей для активации многоканальных режимов (часто двух-, четырёх- или восьмиканального), которые значительно повышают общую пропускную способность подсистемы памяти. Для расширения следует приобретать идентичные модули, в идеале из одной партии, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленных частотах в многоканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - эта память не совместима с обычными игровыми и офисными материнскими платами для процессоров Intel Core i3/i5/i7/i9 или AMD Ryzen ввиду использования регистровой буферизации (RDIMM) и поддержки ECC. Убедитесь, что ваша платформа официально поддерживает именно DDR4 RDIMM. Также помните, что для работы на частоте 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата. Этот модуль - специализированное решение для корпоративного сектора, и его выбор должен быть строго обоснован требованиями платформы и задачами, для обычного апгрейда домашнего ПК он не подходит.