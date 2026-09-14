Оперативная память Hynix, DDR4, 128GB (1x128GB), 2933MHz, CL21, ECC, LRDIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Hynix, DDR4, 128GB (1x128GB), 2933MHz, CL21, ECC, LRDIMM
Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти предназначена для мощных рабочих станций и серверов, где критически важны стабильность, огромный объём памяти и коррекция ошибок. Она идеально подойдёт для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, профессионального 3D-рендеринга и сложных научных вычислений. Для обычного игрового или домашнего ПК такой модуль будет избыточным и, скорее всего, несовместимым, так как его целевая аудитория — корпоративные системы и специализированные сборки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с более старыми поколениями. Ключевая особенность — форм-фактор LRDIMM (Load Reduced DIMM). Он отличается от обычных небуферизованных модулей наличием буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать значительно больше модулей и достигать огромного суммарного объёма памяти в многосокетных системах, но делает планку несовместимой с большинством потребительских материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Один модуль обладает колоссальным объёмом в 128 ГБ, что позволяет работать с экстремально большими наборами данных без обращения к медленным дисковым накопителям. Частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность для обработки этих данных. В сценариях, для которых предназначен модуль — например, запуск множества виртуальных машин или рендеринг сложных сцен — именно сочетание большого объёма и высокой скорости обеспечивает плавную работу без тормозов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминг CL21 является вполне типичным для серверной памяти такого объёма и частоты. Он отражает задержку перед выдачей данных, и в паре с частотой 2933 МГц даёт сбалансированную производительность для рабочих нагрузок, где важнее общая пропускная способность и стабильность, чем минимально возможная латентность. Поддержка ECC (коррекции ошибок) является обязательной для таких систем и работает на стандартном для DDR4 напряжении, обеспечивая максимальную надёжность хранения данных, но не подразумевает использования потребительских профилей разгона вроде XMP.
Совместимость с платформой
Этот модуль памяти совместим исключительно с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR4 LRDIMM с функцией ECC. Крайне важно убедиться, что ваша системная плата, её чипсет и процессор (чаще всего это Intel Xeon или AMD EPYC) официально поддерживают именно LRDIMM-модули, а не только обычные RDIMM или небуферизованные DIMM. Установка такого модуля в непредназначенный для него слот не приведёт к работе.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как правило, выполнен в стандартном промышленном дизайне LRDIMM с пассивным радиатором, предназначенным для обеспечения теплового режима в условиях плотной установки в серверные стойки. Его внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, так как основная задача — надёжная работа в круглосуточном режиме при интенсивной нагрузке в условиях хорошего обдува корпусными вентиляторами сервера.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется в виде одной планки объёмом 128 ГБ. В серверных системах память обычно работает в многоканальных режимах (четырёх-, шести- или восьмиканальном), что многократно увеличивает общую пропускную способность. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в строго определённые слоты, согласно руководству к материнской плате. Расширение системы памятью требует добавления идентичных или максимально близких по характеристикам модулей для обеспечения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — строгая совместимость только с серверными платформами, поддерживающими DDR4 LRDIMM ECC. Этот модуль не будет работать в игровых или офисных ПК на базе процессоров Intel Core или AMD Ryzen. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы и убедитесь в поддержке модулей именно такого типа и объёма. Этот продукт является узкоспециализированным решением, и его выбор оправдан только для профессиональных задач, где требуются гигантские объёмы RAM с коррекцией ошибок и высочайшей надёжностью.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка памяти предназначена для мощных рабочих станций и серверов, где критически важны стабильность, огромный объём памяти и коррекция ошибок. Она идеально подойдёт для задач виртуализации, работы с гигантскими базами данных, профессионального 3D-рендеринга и сложных научных вычислений. Для обычного игрового или домашнего ПК такой модуль будет избыточным и, скорее всего, несовместимым, так как его целевая аудитория — корпоративные системы и специализированные сборки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с более старыми поколениями. Ключевая особенность — форм-фактор LRDIMM (Load Reduced DIMM). Он отличается от обычных небуферизованных модулей наличием буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти материнской платы. Это позволяет устанавливать значительно больше модулей и достигать огромного суммарного объёма памяти в многосокетных системах, но делает планку несовместимой с большинством потребительских материнских плат.
Объём, частота и реальная производительность
Один модуль обладает колоссальным объёмом в 128 ГБ, что позволяет работать с экстремально большими наборами данных без обращения к медленным дисковым накопителям. Частота 2933 МГц обеспечивает высокую пропускную способность для обработки этих данных. В сценариях, для которых предназначен модуль — например, запуск множества виртуальных машин или рендеринг сложных сцен — именно сочетание большого объёма и высокой скорости обеспечивает плавную работу без тормозов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминг CL21 является вполне типичным для серверной памяти такого объёма и частоты. Он отражает задержку перед выдачей данных, и в паре с частотой 2933 МГц даёт сбалансированную производительность для рабочих нагрузок, где важнее общая пропускная способность и стабильность, чем минимально возможная латентность. Поддержка ECC (коррекции ошибок) является обязательной для таких систем и работает на стандартном для DDR4 напряжении, обеспечивая максимальную надёжность хранения данных, но не подразумевает использования потребительских профилей разгона вроде XMP.
Совместимость с платформой
Этот модуль памяти совместим исключительно с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR4 LRDIMM с функцией ECC. Крайне важно убедиться, что ваша системная плата, её чипсет и процессор (чаще всего это Intel Xeon или AMD EPYC) официально поддерживают именно LRDIMM-модули, а не только обычные RDIMM или небуферизованные DIMM. Установка такого модуля в непредназначенный для него слот не приведёт к работе.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как правило, выполнен в стандартном промышленном дизайне LRDIMM с пассивным радиатором, предназначенным для обеспечения теплового режима в условиях плотной установки в серверные стойки. Его внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки, так как основная задача — надёжная работа в круглосуточном режиме при интенсивной нагрузке в условиях хорошего обдува корпусными вентиляторами сервера.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется в виде одной планки объёмом 128 ГБ. В серверных системах память обычно работает в многоканальных режимах (четырёх-, шести- или восьмиканальном), что многократно увеличивает общую пропускную способность. Для активации такого режима необходимо устанавливать модули в строго определённые слоты, согласно руководству к материнской плате. Расширение системы памятью требует добавления идентичных или максимально близких по характеристикам модулей для обеспечения стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — строгая совместимость только с серверными платформами, поддерживающими DDR4 LRDIMM ECC. Этот модуль не будет работать в игровых или офисных ПК на базе процессоров Intel Core или AMD Ryzen. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы и убедитесь в поддержке модулей именно такого типа и объёма. Этот продукт является узкоспециализированным решением, и его выбор оправдан только для профессиональных задач, где требуются гигантские объёмы RAM с коррекцией ошибок и высочайшей надёжностью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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