Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX
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Характеристики
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Поддержка ECC
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
235 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740231
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Характеристики
Бренд
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR4
Поддержка ECC
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX
Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб
Теги товара: DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб
Теги товара: DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Модуль памяти RDIMM DDR4-3200 256GB ECC REG HMAT14JXSRB120N HYNIX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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