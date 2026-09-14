Описание товара Оперативная память HPE 32Gb (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 Unbuffered Standard Memory Kit

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которым в первую очередь важен большой объём ОЗУ для серьёзных рабочих нагрузок, а не максимальная скорость для игр. Комплект из одной планки на 32 ГБ идеально подойдёт для рабочих станций, серверов начального уровня, систем для виртуализации или обработки больших данных, где критичен объём доступной памяти. Для типичного домашнего или игрового ПК, где важна двухканальная производительность, чаще рекомендуется пара модулей меньшего объёма, но здесь акцент сделан на максимальную ёмкость в одном слоте.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который обеспечивает существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшей DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно с настольными материнскими платами, имеющими слоты под DDR5. Важно помнить, что физически и электрически DDR5 несовместима с предыдущими поколениями, поэтому установка возможна только на соответствующую платформу.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 32 ГБ, а комплект поставляется как одна такая планка. Частота работы равна 4800 МГц, что является базовой (JEDEC) для стандарта DDR5 и обеспечивает стабильную и надёжную работу без разгона. Такой объём позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями для монтажа, рендеринга, проектирования или держать открытыми десятки вкладок и виртуальных машин без подтормаживаний из-за нехватки ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CAS-40-39-39, что для частоты 4800 МГц является типичным значением и указывает на несколько более высокую латентность по сравнению с разогнанными игровыми комплектами. Данный модуль относится к категории unbuffered (небуферизованной) стандартной памяти, работает на стандартном для DDR5 напряжении и, судя по описанию, не поддерживает экстремальные профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Его главная задача — гарантированная стабильность в штатном режиме.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5), поддерживающими DDR5. Поскольку это стандартная память без разгона, она с высокой вероятностью заработает на заявленной частоте 4800 МГц на любой совместимой материнской плате без необходимости настройки BIOS. Однако для активации более высоких частот, если они поддерживаются процессором и платой, потребуются модули с профилем XMP/EXPO.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по названию, относится к стандартным модулям (Standard Memory Kit) и, вероятно, не оснащена массивными радиаторами охлаждения. Это нормально для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение будет умеренным. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает конфликты с крупными процессорными кулерами. Подсветка или какие-либо декоративные элементы также отсутствуют, что соответствует её строгому рабочему назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Комплект состоит из одного модуля объёмом 32 ГБ. Важно понимать, что при установке одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией. Для активации двухканального режима и повышения быстродействия в задачах, чувствительных к скорости памяти, потребуется установить второй идентичный модуль в правильный слот на материнской плате. Это следует учитывать при планировании дальнейшего апгрейда системы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой памяти — работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что может быть узким местом в играх и некоторых профессиональных приложениях. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не DDR4. Этот комплект оптимален для сборки или апгрейда рабочей станции, где приоритетом является большой и доступный объём памяти под специфичные задачи, а не рекордные частоты. Геймерам и энтузиастам, желающим раскрыть потенциал современных процессоров, стоит рассмотреть двухканальные комплекты DDR5 с поддержкой XMP/EXPO и более низкими таймингами.