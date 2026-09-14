Описание товара Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32GB), 5600 MHz, CL46, без радиатора, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти отлично подойдёт для апгрейда современного ноутбука или компактного компьютера (NUC, мини-ПК), где требуется значительный объём памяти для комфортной многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. С 32 ГБ на одном модуле вы легко сможете держать открытыми десятки вкладок браузера, работать в офисных пакетах, программировать или обрабатывать фотографии, не сталкиваясь с подтормаживаниями из-за нехватки ОЗУ. Для профессионального монтажа видео или сложного 3D-рендеринга лучше рассмотреть двухканальный комплект из двух планок, но для большинства пользователей эта одиночная планка станет мощным и ёмким обновлением системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, последнего поколения, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевая особенность — форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер для установки исключительно в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и другие системы со слотами соответствующего размера. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке — это серьёзный запас для любых повседневных и многих профессиональных задач, позволяющий системе кэшировать большое количество данных для мгновенного доступа. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена информацией между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и плавности работы в тяжёлых средах. В реальных сценариях, таких как работа с большими таблицами или обработка изображений, вы почувствуете прирост производительности по сравнению с более медленными модулями, особенно при переходе со старых поколений памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL46, что является типичным значением для памяти DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. В связке с частотой 5600 МГц эти тайминги обеспечивают сбалансированную производительность с приемлемой латентностью. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, поддерживает профиль автоматического разгона (XMP 3.0), что позволяет системе автоматически настроить его на заявленные частоту и тайминги при активации соответствующей опции в BIOS ноутбука или материнской платы мини-ПК, избавляя пользователя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с ноутбуками и компактными системами на платформах Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее, Alder Lake и далее) и AMD (процессоры Ryzen 6000 серии для ноутбуков и новее, а также десктопные APU серии 7000), которые оснащены слотами SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR5. Крайне важно проверить спецификации вашей конкретной модели ноутбука на максимально поддерживаемый объём на слот и частоту, так как некоторые производители могут накладывать ограничения через BIOS. Для активации полной скорости может потребоваться обновление прошивки системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти Foxline не оснащён отдельным радиатором, что является распространённой практикой для многих ноутбучных решений, где пространство ограничено, а система охлаждения спроектирована с учётом таких компонентов. Отсутствие радиатора делает планку максимально низкопрофильной, гарантируя совместимость с любым корпусом ноутбука без риска конфликта. Это практичное и функциональное решение, ориентированное на надёжную работу в штатных условиях, без каких-либо декоративных элементов или подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде одиночного модуля объёмом 32 ГБ, что позволяет установить её в свободный слот для увеличения общего объёма ОЗУ. Однако для максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти (встроенная графика, некоторые игры, профессиональные приложения), рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации необходима установка двух идентичных (в идеале) модулей в соответствующие слоты. Если вы планируете в будущем расширяться, лучше сразу приобрести второй такой же модуль для работы в паре.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, модуль физически не подойдёт для стандартных настольных материнских плат с разъёмами DIMM. Также помните, что использование всего одного модуля памяти лишает систему преимуществ двухканального режима, что может слегка ограничить производительность встроенной графики и некоторых приложений. Перед покупкой обязательно сверьтесь с руководством к вашему ноутбуку, поддерживает ли он память DDR5 и объём 32 ГБ на один слот. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто хочет быстро и недорого увеличить объём ОЗУ в современном портативном ПК, но для сборки новой системы с нуля или для задач, требующих пиковой скорости, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок.