Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM
Для кого и под какие задачи
Эта одиночная планка оперативной памяти объемом 32 ГБ идеально подходит для пользователей, которым требуется значительный объем ОЗУ для работы с ресурсоемкими приложениями, но в конфигурации, оставляющей место для дальнейшего расширения. Она станет отличным выбором для апгрейда рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных или виртуальными машинами, а также для продвинутых геймеров, комбинирующих игру с потоковой трансляцией и другими фоновыми задачами. Однако для сборки нового игрового ПК с нуля чаще рекомендуется начинать с комплекта из двух модулей для активации двухканального режима, который дает существенный прирост производительности в играх и многих приложениях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных компьютеров, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена исключительно для настольных материнских плат, оснащенных соответствующими слотами под DDR5. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно DDR5 является первоочередным шагом перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 32 ГБ на одном модуле — это серьезный запас для большинства профессиональных и развлекательных задач, позволяющий комфортно работать с тяжелыми проектами, не беспокоясь о нехватке памяти. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы в профессиональных пакетах и скорости обработки больших массивов данных. Стоит отметить, что реальный прирост от высокой частоты DDR5 наиболее заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как интегрированная графика, научные вычисления и некоторые игровые движки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти указаны как CL46, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального и среднего уровня на подобных частотах. Сочетание частоты 5600 МГц и тайминга CL46 обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модуль, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки на заявленные 5600 МГц в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров. Рабочее напряжение для DDR5 обычно ниже, чем у DDR4, что способствует лучшей энергоэффективности.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR5 совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие чипсеты 600/700 серий) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и чипсеты серии 600). Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI. Учитывайте, что при использовании только одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль, судя по описанию, оснащен алюминиевым радиатором, который помогает рассеивать тепло, выделяемое микросхемами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует стабильности и долговечности компонента. Конструкция радиатора, как правило, не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Подсветка RGB в данной модели, вероятно, отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где важен не внешний вид, а функциональность и надежность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Важно понимать, что это одиночный модуль (1x32 ГБ), а не комплект из двух планок. При установке в систему только этой одной планки память будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат рекомендуется двухканальный режим, который активируется при установке двух (или четырех) идентичных модулей в правильные слоты, обычно обозначенные на плате одним цветом. Данную планку можно рассматривать как первый шаг: вы можете докупить в будущем вторую такую же для активации двухканального режима и получения суммарного объема в 64 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Основным ограничением этой памяти является её одиночный формат, ведущий к работе в одноканальном режиме и потере до 15-30% производительности в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой дважды убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не DDR4. Для игровых систем начального и среднего уровня часто более оптимальным будет выбор комплекта 2x16 ГБ с аналогичной частотой, чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Этот же модуль 1x32 ГБ станет отличным и экономичным решением для профессиональных задач, где в приоритете большой объем с возможностью последующего легкого удвоения, или для замены одного модуля в уже существующей системе.
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Для кого и под какие задачи
Эта одиночная планка оперативной памяти объемом 32 ГБ идеально подходит для пользователей, которым требуется значительный объем ОЗУ для работы с ресурсоемкими приложениями, но в конфигурации, оставляющей место для дальнейшего расширения. Она станет отличным выбором для апгрейда рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных или виртуальными машинами, а также для продвинутых геймеров, комбинирующих игру с потоковой трансляцией и другими фоновыми задачами. Однако для сборки нового игрового ПК с нуля чаще рекомендуется начинать с комплекта из двух модулей для активации двухканального режима, который дает существенный прирост производительности в играх и многих приложениях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных компьютеров, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена исключительно для настольных материнских плат, оснащенных соответствующими слотами под DDR5. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно DDR5 является первоочередным шагом перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 32 ГБ на одном модуле — это серьезный запас для большинства профессиональных и развлекательных задач, позволяющий комфортно работать с тяжелыми проектами, не беспокоясь о нехватке памяти. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы в профессиональных пакетах и скорости обработки больших массивов данных. Стоит отметить, что реальный прирост от высокой частоты DDR5 наиболее заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как интегрированная графика, научные вычисления и некоторые игровые движки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти указаны как CL46, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального и среднего уровня на подобных частотах. Сочетание частоты 5600 МГц и тайминга CL46 обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модуль, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки на заявленные 5600 МГц в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров. Рабочее напряжение для DDR5 обычно ниже, чем у DDR4, что способствует лучшей энергоэффективности.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR5 совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие чипсеты 600/700 серий) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и чипсеты серии 600). Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI. Учитывайте, что при использовании только одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль, судя по описанию, оснащен алюминиевым радиатором, который помогает рассеивать тепло, выделяемое микросхемами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует стабильности и долговечности компонента. Конструкция радиатора, как правило, не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Подсветка RGB в данной модели, вероятно, отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где важен не внешний вид, а функциональность и надежность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Важно понимать, что это одиночный модуль (1x32 ГБ), а не комплект из двух планок. При установке в систему только этой одной планки память будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат рекомендуется двухканальный режим, который активируется при установке двух (или четырех) идентичных модулей в правильные слоты, обычно обозначенные на плате одним цветом. Данную планку можно рассматривать как первый шаг: вы можете докупить в будущем вторую такую же для активации двухканального режима и получения суммарного объема в 64 ГБ.
Важные нюансы перед покупкой
Основным ограничением этой памяти является её одиночный формат, ведущий к работе в одноканальном режиме и потере до 15-30% производительности в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой дважды убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не DDR4. Для игровых систем начального и среднего уровня часто более оптимальным будет выбор комплекта 2x16 ГБ с аналогичной частотой, чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Этот же модуль 1x32 ГБ станет отличным и экономичным решением для профессиональных задач, где в приоритете большой объем с возможностью последующего легкого удвоения, или для замены одного модуля в уже существующей системе.
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