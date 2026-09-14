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Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM

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Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 257 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740218
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Характеристики

Бренд
Foxline
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM

Для кого и под какие задачи

Эта одиночная планка оперативной памяти объемом 32 ГБ идеально подходит для пользователей, которым требуется значительный объем ОЗУ для работы с ресурсоемкими приложениями, но в конфигурации, оставляющей место для дальнейшего расширения. Она станет отличным выбором для апгрейда рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных или виртуальными машинами, а также для продвинутых геймеров, комбинирующих игру с потоковой трансляцией и другими фоновыми задачами. Однако для сборки нового игрового ПК с нуля чаще рекомендуется начинать с комплекта из двух модулей для активации двухканального режима, который дает существенный прирост производительности в играх и многих приложениях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных компьютеров, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена исключительно для настольных материнских плат, оснащенных соответствующими слотами под DDR5. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно DDR5 является первоочередным шагом перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 32 ГБ на одном модуле — это серьезный запас для большинства профессиональных и развлекательных задач, позволяющий комфортно работать с тяжелыми проектами, не беспокоясь о нехватке памяти. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы в профессиональных пакетах и скорости обработки больших массивов данных. Стоит отметить, что реальный прирост от высокой частоты DDR5 наиболее заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как интегрированная графика, научные вычисления и некоторые игровые движки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти указаны как CL46, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального и среднего уровня на подобных частотах. Сочетание частоты 5600 МГц и тайминга CL46 обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модуль, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки на заявленные 5600 МГц в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров. Рабочее напряжение для DDR5 обычно ниже, чем у DDR4, что способствует лучшей энергоэффективности.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR5 совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие чипсеты 600/700 серий) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и чипсеты серии 600). Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI. Учитывайте, что при использовании только одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную производительность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль, судя по описанию, оснащен алюминиевым радиатором, который помогает рассеивать тепло, выделяемое микросхемами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует стабильности и долговечности компонента. Конструкция радиатора, как правило, не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Подсветка RGB в данной модели, вероятно, отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где важен не внешний вид, а функциональность и надежность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Важно понимать, что это одиночный модуль (1x32 ГБ), а не комплект из двух планок. При установке в систему только этой одной планки память будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат рекомендуется двухканальный режим, который активируется при установке двух (или четырех) идентичных модулей в правильные слоты, обычно обозначенные на плате одним цветом. Данную планку можно рассматривать как первый шаг: вы можете докупить в будущем вторую такую же для активации двухканального режима и получения суммарного объема в 64 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Основным ограничением этой памяти является её одиночный формат, ведущий к работе в одноканальном режиме и потере до 15-30% производительности в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой дважды убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не DDR4. Для игровых систем начального и среднего уровня часто более оптимальным будет выбор комплекта 2x16 ГБ с аналогичной частотой, чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Этот же модуль 1x32 ГБ станет отличным и экономичным решением для профессиональных задач, где в приоритете большой объем с возможностью последующего легкого удвоения, или для замены одного модуля в уже существующей системе.

Отзывы о товаре Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Foxline
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта одиночная планка оперативной памяти объемом 32 ГБ идеально подходит для пользователей, которым требуется значительный объем ОЗУ для работы с ресурсоемкими приложениями, но в конфигурации, оставляющей место для дальнейшего расширения. Она станет отличным выбором для апгрейда рабочей станции для монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных или виртуальными машинами, а также для продвинутых геймеров, комбинирующих игру с потоковой трансляцией и другими фоновыми задачами. Однако для сборки нового игрового ПК с нуля чаще рекомендуется начинать с комплекта из двух модулей для активации двухканального режима, который дает существенный прирост производительности в играх и многих приложениях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных компьютеров, предлагающее повышенную пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена исключительно для настольных материнских плат, оснащенных соответствующими слотами под DDR5. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно DDR5 является первоочередным шагом перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 32 ГБ на одном модуле — это серьезный запас для большинства профессиональных и развлекательных задач, позволяющий комфортно работать с тяжелыми проектами, не беспокоясь о нехватке памяти. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отклике системы в профессиональных пакетах и скорости обработки больших массивов данных. Стоит отметить, что реальный прирост от высокой частоты DDR5 наиболее заметен в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как интегрированная графика, научные вычисления и некоторые игровые движки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти указаны как CL46, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального и среднего уровня на подобных частотах. Сочетание частоты 5600 МГц и тайминга CL46 обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Модуль, скорее всего, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить настройки на заявленные 5600 МГц в BIOS совместимой материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров. Рабочее напряжение для DDR5 обычно ниже, чем у DDR4, что способствует лучшей энергоэффективности.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR5 совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие чипсеты 600/700 серий) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и чипсеты серии 600). Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется установка последней версии BIOS/UEFI. Учитывайте, что при использовании только одной планки память будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную производительность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль, судя по описанию, оснащен алюминиевым радиатором, который помогает рассеивать тепло, выделяемое микросхемами памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует стабильности и долговечности компонента. Конструкция радиатора, как правило, не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Подсветка RGB в данной модели, вероятно, отсутствует, что делает ее практичным выбором для сборок, где важен не внешний вид, а функциональность и надежность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Важно понимать, что это одиночный модуль (1x32 ГБ), а не комплект из двух планок. При установке в систему только этой одной планки память будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат рекомендуется двухканальный режим, который активируется при установке двух (или четырех) идентичных модулей в правильные слоты, обычно обозначенные на плате одним цветом. Данную планку можно рассматривать как первый шаг: вы можете докупить в будущем вторую такую же для активации двухканального режима и получения суммарного объема в 64 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Основным ограничением этой памяти является её одиночный формат, ведущий к работе в одноканальном режиме и потере до 15-30% производительности в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, по сравнению с двухканальной конфигурацией. Перед покупкой дважды убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не DDR4. Для игровых систем начального и среднего уровня часто более оптимальным будет выбор комплекта 2x16 ГБ с аналогичной частотой, чтобы сразу получить преимущества двухканального режима. Этот же модуль 1x32 ГБ станет отличным и экономичным решением для профессиональных задач, где в приоритете большой объем с возможностью последующего легкого удвоения, или для замены одного модуля в уже существующей системе.

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Отзывы


Оперативная память Foxline, DDR5, 32GB (1x32 GB), 5600 MHz, CL46, DIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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