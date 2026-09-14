Оперативная память ExeGate Value, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600 MHz, CL46, без радиатора
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ExeGate Value, DDR5, 8GB (1x8GB), 5600 MHz, CL46, без радиатора
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти подойдет для базовой сборки на новой платформе DDR5 или для одиночной замены в уже работающей системе, где требуется небольшая порция быстрой оперативной памяти. Он справится с повседневными задачами – работой в операционной системе, офисными приложениями и веб-серфингом с умеренным количеством вкладок. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или серьёзной многозадачности рекомендуется рассматривать комплекты из двух модулей большего объёма, так как один модуль работает в менее производительном одноканальном режиме.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5 – это новейшее поколение оперативной памяти для современных платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 и новее. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор – стандартный 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Помните, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 и более старых поколений.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для новой системы. Базовая эффективная частота памяти равна 5600 МГц, что для стандарта DDR5 считается средней и сбалансированной скоростью. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность шины данных, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности процессов, особенно в паре с быстрыми процессорами нового поколения.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL46, что указывает на относительно высокую задержку при доступе к данным. Для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц это типичное значение, и в реальных сценариях высокая пропускная способность DDR5 компенсирует эту латентность. Рабочее напряжение обычно составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, способствуя энергоэффективности. Данная серия Value, как правило, поддерживает технологию XMP 3.0, позволяя автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы Intel или AMD с одним нажатием.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR5, и соответствующими процессорами. Для платформ Intel это чипсеты серий 600 и 700, для AMD – платы на чипсетах AM5. Важно учитывать, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц может потребоваться активация профиля XMP/EXPO в BIOS. Также перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируется использовать четыре планки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена без дополнительного радиатора, что характерно для бюджетных линеек памяти. Отсутствие радиатора делает планку максимально компактной и полностью исключает риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров. Для работы на штатной частоте 5600 МГц пассивного охлаждения, обеспечиваемого обдувом корпусных вентиляторов, обычно достаточно. Внешний вид модуля – строгий и лаконичный, что подходит для сборок, где видимость компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся в виде одной планки объёмом 8 ГБ. Это означает, что в двухканальной материнской плате он будет работать в одноканальном режиме, что снижает потенциальную пропускную способность памяти примерно вдвое. Для раскрытия потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется приобретать память комплектами из двух одинаковых модулей. Если вы покупаете эту планку для расширения, старайтесь подобрать максимально идентичную по характеристикам (объём, частота, тайминги и производитель чипов) к уже установленной.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что не оптимально для игр и ресурсоёмких задач. Также убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5. Для стабильной работы на частоте 5600 МГц активируйте профиль XMP/EXPO в BIOS. Этот модуль – рациональный выбор для офисных ПК, медиацентров или в качестве временного решения при сборке бюджетной системы на новой платформе с планами дальнейшего добавления второй идентичной планки. Для игровых и рабочих станций "с нуля" лучше сразу взять двухмодульный комплект от 16 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти подойдет для базовой сборки на новой платформе DDR5 или для одиночной замены в уже работающей системе, где требуется небольшая порция быстрой оперативной памяти. Он справится с повседневными задачами – работой в операционной системе, офисными приложениями и веб-серфингом с умеренным количеством вкладок. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или серьёзной многозадачности рекомендуется рассматривать комплекты из двух модулей большего объёма, так как один модуль работает в менее производительном одноканальном режиме.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR5 – это новейшее поколение оперативной памяти для современных платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 и новее. Он обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор – стандартный 288-контактный DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Помните, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 и более старых поколений.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для новой системы. Базовая эффективная частота памяти равна 5600 МГц, что для стандарта DDR5 считается средней и сбалансированной скоростью. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность шины данных, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности процессов, особенно в паре с быстрыми процессорами нового поколения.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL46, что указывает на относительно высокую задержку при доступе к данным. Для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц это типичное значение, и в реальных сценариях высокая пропускная способность DDR5 компенсирует эту латентность. Рабочее напряжение обычно составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, способствуя энергоэффективности. Данная серия Value, как правило, поддерживает технологию XMP 3.0, позволяя автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы Intel или AMD с одним нажатием.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR5, и соответствующими процессорами. Для платформ Intel это чипсеты серий 600 и 700, для AMD – платы на чипсетах AM5. Важно учитывать, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц может потребоваться активация профиля XMP/EXPO в BIOS. Также перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируется использовать четыре планки.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена без дополнительного радиатора, что характерно для бюджетных линеек памяти. Отсутствие радиатора делает планку максимально компактной и полностью исключает риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров. Для работы на штатной частоте 5600 МГц пассивного охлаждения, обеспечиваемого обдувом корпусных вентиляторов, обычно достаточно. Внешний вид модуля – строгий и лаконичный, что подходит для сборок, где видимость компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся в виде одной планки объёмом 8 ГБ. Это означает, что в двухканальной материнской плате он будет работать в одноканальном режиме, что снижает потенциальную пропускную способность памяти примерно вдвое. Для раскрытия потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется приобретать память комплектами из двух одинаковых модулей. Если вы покупаете эту планку для расширения, старайтесь подобрать максимально идентичную по характеристикам (объём, частота, тайминги и производитель чипов) к уже установленной.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что не оптимально для игр и ресурсоёмких задач. Также убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5. Для стабильной работы на частоте 5600 МГц активируйте профиль XMP/EXPO в BIOS. Этот модуль – рациональный выбор для офисных ПК, медиацентров или в качестве временного решения при сборке бюджетной системы на новой платформе с планами дальнейшего добавления второй идентичной планки. Для игровых и рабочих станций "с нуля" лучше сразу взять двухмодульный комплект от 16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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