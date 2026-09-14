Описание товара Оперативная память Exegate, DDR5, 8GB (1x8 GB), 4800 MHz, CL40, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти подойдет для создания базовой конфигурации нового настольного ПК на платформе Intel Alder Lake или AMD Ryzen 7000, когда приоритетом является стабильная работа системы по доступной цене. Она станет хорошим начальным выбором для офисных задач, работы с документами, веб-сёрфинга и нетребовательных приложений, но не рассчитана на сложный монтаж видео или современные игры, где критичны как объём, так и высокая скорость. Покупка одного модуля объёмом 8 ГБ также открывает путь для недорогого апгрейда в будущем путём добавления второй идентичной планки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5 – новейшее поколение, предлагающее более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Это означает, что планка физически и электрически совместима только с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под DDR5, и не подойдёт для устаревших платформ. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров, в то время как для ноутбуков используются более компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, который является разумным минимумом для современных операционных систем и базовой многозадачности. Базовая частота 4800 МГц – это стандартная, или JEDEC, скорость для DDR5, обеспечивающая стабильную работу без разгона. В реальных сценариях такая частота даст системе хорошую отзывчивость в повседневных задачах, однако для раскрытия потенциала игровых или профессиональных приложений, которые активно используют пропускную способность памяти, предпочтительнее комплекты с более высокой частотой и двухканальным режимом работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на относительно высокую задержку (латентность) при заданной частоте 4800 МГц. Такое сочетание характерно для базовых модулей DDR5 на стартовых частотах. Модуль работает при стандартном напряжении, характерном для DDR5, и, судя по OEM-исполнению, не оснащён предустановленными профилями автоматического разгона XMP 3.0 для Intel или EXPO для AMD. Это означает, что память будет стабильно работать на заявленных 4800 МГц, но для ручного разгона имеет ограниченный запас, и её проще рассматривать как решение для работы в номинальном режиме.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel с процессорами 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD с процессорами серии Ryzen 7000 (AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как обратной совместимости с DDR4 нет. На слабых чипсетах или с некоторыми бюджетными процессорами память гарантированно заработает на стандартной частоте 4800 МГц, что и является её основным предназначением.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в OEM-исполнении, то есть не имеет декоративных радиаторов или системы подсветки. Это делает планку компактной и лишённой риска конфликта по высоте с массивными процессорными кулерами, что удобно для сборок в компактных корпусах или бюджетных систем. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 4800 МГц, так как микросхемы DDR5 сами по себе более энергоэффективны, но для любых попыток разгона пассивное охлаждение может стать ограничивающим фактором.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одной планкой объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность и положительно сказывается на производительности в играх и приложениях, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Учитывая это, покупка одной планки – это осознанный шаг для создания системы с возможностью последующего недорогого и простого расширения до 16 ГБ в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это покупка одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и ощутимо меньшую производительность по сравнению с парной конфигурацией. Этот модуль DDR5 не совместим со старыми платами под DDR4, и для выхода на заявленные 4800 МГц может потребоваться корректная настройка BIOS (часто включение опции Memory Context Restore). Он оптимально подойдёт для создания или апгрейда бюджетного ПК, где важна стабильность и совместимость с новой платформой, но если ваша цель – игры или работа с ресурсоёмкими программами, лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок с более низкими таймингами и поддержкой XMP/EXPO.