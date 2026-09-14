Описание товара Оперативная память ExeGate, DDR5, 16Gb (1x16 Gb), 5200 MHz, CL42, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти ExeGate DDR5 представляет собой отличное базовое решение для сборки современного офисного или домашнего компьютера, а также для начального уровня игровых систем. С его помощью вы обеспечите стабильную работу операционной системы, браузера с множеством вкладок и нетребовательных приложений. Однако для профессиональных задач вроде монтажа видео высокого разрешения или сложного 3D-рендеринга одного модуля объёмом 16 ГБ может оказаться недостаточно, и стоит рассмотреть комплект из двух планок или больший объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является новым поколением после DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Важно помнить, что поколения памяти несовместимы между собой, поэтому этот модуль подходит только для материнских плат, оснащённых слотами именно под DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, в ноутбуки или мини-ПК с форм-фактором SO-DIMM он физически не установится.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что на сегодняшний день является комфортным минимумом для большинства пользовательских задач, включая многие современные игры. Частота 5200 МГц обеспечивает хороший запас пропускной способности для процессоров новых поколений Intel и AMD, позволяя системе быстро обрабатывать данные. В повседневном использовании это выражается в отзывчивости интерфейса и плавности работы в многозадачном режиме, хотя для раскрытия всего потенциала DDR5 в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, лучше использовать комплект из двух модулей в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL42, что является типичным значением латентности для DDR5 на частоте 5200 МГц в бюджетном сегменте. Более высокое значение CAS Latency по сравнению с DDR4 компенсируется существенно возросшей эффективной пропускной способностью нового стандарта. Рабочее напряжение обычно составляет около 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная планка, судя по маркировке OEM, может не поддерживать автоматические профили разгона XMP 3.0 или EXPO, а значит, будет работать на стандартной частоте, поддерживаемой вашей платформой по умолчанию, что важно учитывать при сборке.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее, но только при использовании материнских плат с чипсетами, поддерживающими DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4, так как они физически и электрически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до актуальной версии для обеспечения стабильной работы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель поставляется в OEM-исполнении, что обычно означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных башенных процессорных кулеров. С другой стороны, при длительных интенсивных нагрузках на память пассивное охлаждение может быть менее эффективным по сравнению с моделями, оснащёнными радиаторами, однако для штатной работы на частоте 5200 МГц этого обычно достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одним модулем объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память парами, устанавливая планки в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который может значительно увеличить скорость обмена данными с процессором. Если вы покупаете эту планку как первую, в будущем для расширения до 32 ГБ стоит докупать максимально похожий по характеристикам модуль, но смешивание разных моделей памяти, даже с одинаковой частотой, не всегда гарантирует стабильную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость DDR5 с платформами под DDR4, поэтому проверка типа слотов на материнской плате — обязательный шаг. Также учитывайте, что без поддержки XMP/EXPO память будет работать на базовой частоте, которую официально поддерживает процессор и плата, и она может быть ниже 5200 МГц. Этот модуль — разумный выбор для экономной сборки новой системы на DDR5, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. Если же ваша цель — высокая производительность в играх или рабочих приложениях, лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с поддержкой профиля разгона.