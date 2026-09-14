Описание товара Оперативная память ExeGate, DDR5, 16Gb (1x16 Gb), 4800 MHz, CL40, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти ExeGate представляет собой отличный бюджетный вариант для базового апгрейда или сборки недорогого настольного компьютера. Он оптимально подойдёт для офисных задач, учёбы, веб-сёрфинга с множеством вкладок и работы с нетребовательными приложениями, обеспечивая достаточный для этих целей объём и стандартную для DDR5 скорость. Для игровых систем или рабочих станций для монтажа видео и 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой или большим суммарным объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти стандарта DDR5, что означает переход на новое поколение с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для настольных персональных компьютеров и требует совместимой материнской платы с соответствующими слотами. Важно помнить, что DDR5 не совместима физически и электрически со старыми поколениями, поэтому установить её в плату для DDR4 или DDR3 невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является хорошим стартом для современной системы, позволяя комфортно работать в многозадачном режиме. Номинальная частота 4800 МГц — это базовый стандарт JEDEC для DDR5, который обеспечивает уверенный прирост скорости обмена данных по сравнению с типичными модулями DDR4. В реальных сценариях, таких как повседневная работа и запуск большинства приложений, вы ощутите общую отзывчивость системы, но для раскрытия потенциала в играх и профессиональных задачах более высокие частоты будут предпочтительнее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на довольно высокую задержку, типичную для бюджетных модулей DDR5 на стартовых частотах. В паре с частотой 4800 МГц это обеспечивает стандартный уровень производительности. Рабочее напряжение, как правило, соответствует нормам стандарта DDR5. Данный модуль OEM-поставки, скорее всего, не поддерживает предустановленные профили автоматического разгона XMP 3.0 или EXPO и будет работать на заявленных параметрах только в режиме по умолчанию (JEDEC), что делает его максимально простым в установке и совместимости.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее, которые имеют встроенные контроллеры памяти DDR5. Однако перед покупкой критически важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата оснащена слотами именно для DDR5, а не для DDR4. На слабых чипсетах или с некоторыми процессорами память гарантированно заработает на стандартной частоте 4800 МГц без необходимости каких-либо настроек в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов или системы подсветки. Это делает планку максимально компактной и не создаёт риска конфликта по высоте с массивными процессорными кулерами в корпусе. Для работы на штатной частоте 4800 МГц пассивного охлаждения, обеспечиваемого обдувом от корпусных вентиляторов, как правило, достаточно, так как тепловыделение у таких модулей невысокое.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одной планкой объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти и общую производительность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, следуя инструкции к ней. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать максимально похожие по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) планки, хотя идеальным вариантом остаётся покупка сразу готового двухканального комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это покупка одиночной планки, что изначально лишает систему преимуществ двухканального режима, критичного для игр и производительных приложений. Модуль не предназначен для разгона и будет работать на заявленных заводских параметрах. Перед выбором чётко определитесь с платформой: для старой системы с DDR4 эта память не подойдёт. Данный вариант оптимален для экономной сборки или апгрейда на базовые задачи, где приоритетом является ёмкость по доступной цене, а не максимальная скорость. Для игрового ПК или рабочей станции лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более низкими таймингами или повышенной частотой.