Оперативная память Exegate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Exegate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти – оптимальное решение для недорогого апгрейда или сборки базового домашнего или офисного компьютера. Она подойдёт пользователям, которым требуется увеличить объём памяти для комфортной многозадачности: работы с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и не слишком сложными проектами. В то же время, она не является выбором для энтузиастов разгона или сборки высокопроизводительных игровых систем, где критичны высокая частота и низкие тайминги.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это означает, что память несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому проверка поколения материнской платы обязательна. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным универсальным вариантом для современных задач. Частота 3200 МГц – это распространённый и сбалансированный стандарт для DDR4, обеспечивающий хорошую пропускную способность. Такой скорости достаточно для заметного повышения отзывчивости системы в играх и приложениях по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современными процессорами, чья производительность сильно зависит от скорости оперативной памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей частотой 3200 МГц в бюджетном и среднем сегменте. Более высокое значение латентности по сравнению с более дорогими комплектами CL16 означает немного более медленный отклик, но в повседневных задачах эта разница для большинства пользователей малозаметна. Модуль, судя по обозначению OEM, скорее всего, не имеет предустановленных профилей автоматического разгона XMP/EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться её ручная активация в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Эта память DDR4 совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel (серии 100-700 для соответствующих поколений процессоров) и AMD (платформы AM4 и, с оговорками, некоторые TR4/sWRX8). Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и, желательно, свежая версия BIOS. Также стоит учитывать, что использование одного модуля означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль представлен в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей памяти, не предназначенных для агрессивного разгона. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом с точки зрения совместимости, так как планка гарантированно не столкнётся с крупными процессорными кулерами при установке. Внешний вид минималистичный и практичный, что подходит для сборок, где видимость компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности на большинстве потребительских платформ рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Поэтому, если ваша материнская плата имеет четыре слота, оптимальным решением будет покупка второго идентичного модуля для установки в правильные слоты (обычно с чередованием цвета). Докупать эту планку к уже установленному модулю другой модели не рекомендуется из-за риска нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что снижает потенциальную производительность системы, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях. Также важно понимать, что без предустановленного профиля XMP для достижения частоты 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS, что не всегда удобно для начинающих пользователей. Этот модуль стоит рассматривать как бюджетный способ получить большой объём памяти для базовых задач или как основу для последующей сборки двухканального комплекта из двух одинаковых планок, если ваша материнская плата и бюджет позволяют это сделать сразу.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 380 руб.2095 руб. в СплитОперативная память Kingston DDR3 8GB 1600MHz CL11 DIMM (KVR16N11...
-
В наличииЦена 8 520 руб.2130 руб. в СплитОперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 16Gb 3200MHz (IND-ID4N3...
-
В наличииЦена 8 770 руб.2193 руб. в СплитОперативная память Exegate Value 16GB 3200МГц (EX295579RUS)
-
В наличииЦена 8 780 руб.2195 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 4 DIMM 8Gb, 3200Mhz (NTSWD4P32SP-08...
-
В наличииЦена 9 070 руб.2268 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 SODIMM 16GB 3200MHz (CD4-SS16G32M22-...
-
В наличииЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 2666MHz (CD4-US16G...
-
В наличииЦена 9 200 руб.2300 руб. в СплитПамять оперативная CBR 16GB CD4-SS16G26M19-01
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB 3200MHz (CD4-US16G...
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитОперативная память Indilinx DIMM 16GB DDR4-3200 (IND-ID4P32SP16X...
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz p...
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 16Gb 3200Mhz PSD416G3...
-
В наличииЦена 9 890 руб.2473 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 AMD R7 Performance Series 16Gb 2666MHz p...
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти – оптимальное решение для недорогого апгрейда или сборки базового домашнего или офисного компьютера. Она подойдёт пользователям, которым требуется увеличить объём памяти для комфортной многозадачности: работы с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и не слишком сложными проектами. В то же время, она не является выбором для энтузиастов разгона или сборки высокопроизводительных игровых систем, где критичны высокая частота и низкие тайминги.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль стандарта DDR4, который является актуальным для большинства современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это означает, что память несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому проверка поколения материнской платы обязательна. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным универсальным вариантом для современных задач. Частота 3200 МГц – это распространённый и сбалансированный стандарт для DDR4, обеспечивающий хорошую пропускную способность. Такой скорости достаточно для заметного повышения отзывчивости системы в играх и приложениях по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц, особенно в паре с современными процессорами, чья производительность сильно зависит от скорости оперативной памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что является типичным значением для модулей частотой 3200 МГц в бюджетном и среднем сегменте. Более высокое значение латентности по сравнению с более дорогими комплектами CL16 означает немного более медленный отклик, но в повседневных задачах эта разница для большинства пользователей малозаметна. Модуль, судя по обозначению OEM, скорее всего, не имеет предустановленных профилей автоматического разгона XMP/EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться её ручная активация в BIOS материнской платы.
Совместимость с платформой
Эта память DDR4 совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel (серии 100-700 для соответствующих поколений процессоров) и AMD (платформы AM4 и, с оговорками, некоторые TR4/sWRX8). Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие скорости, и, желательно, свежая версия BIOS. Также стоит учитывать, что использование одного модуля означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль представлен в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей памяти, не предназначенных для агрессивного разгона. Отсутствие массивного радиатора является преимуществом с точки зрения совместимости, так как планка гарантированно не столкнётся с крупными процессорными кулерами при установке. Внешний вид минималистичный и практичный, что подходит для сборок, где видимость компонентов не является приоритетом.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для достижения максимальной производительности на большинстве потребительских платформ рекомендуется использовать память парами для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Поэтому, если ваша материнская плата имеет четыре слота, оптимальным решением будет покупка второго идентичного модуля для установки в правильные слоты (обычно с чередованием цвета). Докупать эту планку к уже установленному модулю другой модели не рекомендуется из-за риска нестабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что снижает потенциальную производительность системы, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях. Также важно понимать, что без предустановленного профиля XMP для достижения частоты 3200 МГц может потребоваться ручная настройка в BIOS, что не всегда удобно для начинающих пользователей. Этот модуль стоит рассматривать как бюджетный способ получить большой объём памяти для базовых задач или как основу для последующей сборки двухканального комплекта из двух одинаковых планок, если ваша материнская плата и бюджет позволяют это сделать сразу.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Оперативная память Exegate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL19, DIMM, OEM