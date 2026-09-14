Оперативная память Digma, DDR4, 8GB (1x8 GB), 2666 MHz, CL19, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Digma, DDR4, 8GB (1x8 GB), 2666 MHz, CL19, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для базового апгрейда или сборки недорогого ноутбука, офисного компьютера или компактного мультимедийного ПК. Его объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, веб-браузером с большим количеством вкладок, легкими программами для обработки фото и просмотра видео в высоком разрешении. Для современных требовательных игр и профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-моделирования стоит рассматривать комплекты большего объема и более высокой частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных систем, выпущенных в последние годы. Важно понимать, что этот модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, который значительно компактнее настольного DIMM. Он предназначен только для установки в соответствующий слот на материнской плате ноутбука или мини-ПК, и его физически невозможно установить в стандартный разъем настольной платы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти в одноканальной конфигурации. Его рабочая частота составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для многих бюджетных и средних ноутбучных платформ. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, делая систему отзывчивой и устраняя подтормаживания при переключении между приложениями. Однако для максимальной производительности в ресурсоемких приложениях критически важен не только объем, но и двухканальный режим работы, который достигается установкой двух одинаковых модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что указывает на латентность доступа к данным. В паре с частотой 2666 МГц эти параметры обеспечивают стандартную производительность для данного класса памяти. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует спецификациям DDR4. Стоит отметить, что в большинстве ноутбучных систем автоматические профили разгона, такие как XMP, часто не поддерживаются или ограничены — память будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживает процессор и материнская плата.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами (NUC, мини-ПК), оснащенными слотами SO-DIMM для памяти DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша система использует именно DDR4, так как поколения памяти несовместимы между собой (DDR3 не встанет в слот DDR4 и наоборот). Фактическая рабочая частота будет определяться контроллером памяти процессора и возможностями материнской платы — некоторые мобильные процессоры могут ограничивать частоту значением, например, 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в стандартном низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов. Это типичное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение на стандартных частотах и напряжении не критично. Такая конструкция гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает риск конфликта с системами охлаждения. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует его практичному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, потребуется установить второй идентичный модуль в парный слот. При дальнейшем расширении объема памяти настоятельно рекомендуется использовать модуль с максимально близкими характеристиками — той же частоты, таймингов и объема, а в идеале — точно такую же модель, чтобы избежать возможной нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, модуль не подойдет для настольного ПК. Также важно понимать, что производительность системы с одной планкой памяти будет ниже, чем в двухканальном режиме. Перед покупкой обязательно проверьте свободный слот в вашем ноутбуке и поддерживаемую им максимальную частоту и объем памяти. Данная модель — отличный выбор для бюджетного увеличения оперативной памяти ноутбука или сборки недорогой компактной системы, но если ваша цель — высокая производительность в играх или рабочих задачах, стоит изначально рассматривать комплект из двух модулей.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти идеально подходит для базового апгрейда или сборки недорогого ноутбука, офисного компьютера или компактного мультимедийного ПК. Его объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, веб-браузером с большим количеством вкладок, легкими программами для обработки фото и просмотра видео в высоком разрешении. Для современных требовательных игр и профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-моделирования стоит рассматривать комплекты большего объема и более высокой частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с большинством современных ноутбуков и компактных систем, выпущенных в последние годы. Важно понимать, что этот модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, который значительно компактнее настольного DIMM. Он предназначен только для установки в соответствующий слот на материнской плате ноутбука или мини-ПК, и его физически невозможно установить в стандартный разъем настольной платы.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти в одноканальной конфигурации. Его рабочая частота составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для многих бюджетных и средних ноутбучных платформ. Такая скорость обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, делая систему отзывчивой и устраняя подтормаживания при переключении между приложениями. Однако для максимальной производительности в ресурсоемких приложениях критически важен не только объем, но и двухканальный режим работы, который достигается установкой двух одинаковых модулей.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL19, что указывает на латентность доступа к данным. В паре с частотой 2666 МГц эти параметры обеспечивают стандартную производительность для данного класса памяти. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует спецификациям DDR4. Стоит отметить, что в большинстве ноутбучных систем автоматические профили разгона, такие как XMP, часто не поддерживаются или ограничены — память будет работать на максимальной частоте, которую официально поддерживает процессор и материнская плата.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами (NUC, мини-ПК), оснащенными слотами SO-DIMM для памяти DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша система использует именно DDR4, так как поколения памяти несовместимы между собой (DDR3 не встанет в слот DDR4 и наоборот). Фактическая рабочая частота будет определяться контроллером памяти процессора и возможностями материнской платы — некоторые мобильные процессоры могут ограничивать частоту значением, например, 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в стандартном низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов. Это типичное решение для ноутбучной памяти, где пространство ограничено, а тепловыделение на стандартных частотах и напряжении не критично. Такая конструкция гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает риск конфликта с системами охлаждения. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, что полностью соответствует его практичному назначению.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, потребуется установить второй идентичный модуль в парный слот. При дальнейшем расширении объема памяти настоятельно рекомендуется использовать модуль с максимально близкими характеристиками — той же частоты, таймингов и объема, а в идеале — точно такую же модель, чтобы избежать возможной нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, модуль не подойдет для настольного ПК. Также важно понимать, что производительность системы с одной планкой памяти будет ниже, чем в двухканальном режиме. Перед покупкой обязательно проверьте свободный слот в вашем ноутбуке и поддерживаемую им максимальную частоту и объем памяти. Данная модель — отличный выбор для бюджетного увеличения оперативной памяти ноутбука или сборки недорогой компактной системы, но если ваша цель — высокая производительность в играх или рабочих задачах, стоит изначально рассматривать комплект из двух модулей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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