Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти ориентирован на профессиональные рабочие станции и серверы начального уровня, где важна не только высокая пропускная способность, но и повышенная надёжность хранения данных. Он оптимально подходит для задач, связанных с интенсивной обработкой больших объёмов информации, например, для научных вычислений, работы с базами данных, виртуализации или рендеринга сложных сцен. В игровых или обычных домашних ПК такая память будет избыточной и несовместимой из-за своей специфической архитектуры.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций. Важно понимать, что этот модуль не совместим с обычными настольными платами для потребительских процессоров Intel Core или AMD Ryzen, так как требует специального поддерживающего контроллера памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ на одну планку, что позволяет строить системы с огромным количеством оперативной памяти, устанавливая несколько таких модулей. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что критически важно для сокращения времени вычислений в профессиональных приложениях. Такой объём и скорость эффективно разгружают подсистему памяти при работе с многопоточными нагрузками и большими наборами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 стандарта RDIMM с коррекцией ошибок. Более высокое значение латентности по сравнению с потребительской памятью компенсируется стабильностью и надёжностью в режиме 24/7. Данные модули обычно работают в штатном режиме на заявленных частотах без необходимости активации профилей разгона вроде XMP, так как рассчитаны на работу в строго специфицированных серверных конфигурациях.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами и профессиональными рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с функцией ECC. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые топовые рабочие станции на Intel Core с чипсетами, поддерживающими ECC. Перед покупкой крайне важно удостовериться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты и заявленную поддержку именно DDR5 RDIMM, а не обычного небуферизованного (UDIMM) формата.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как и большинство серверных решений, поставляется в низкопрофильном исполнении без массивных декоративных радиаторов, что продиктовано необходимостью плотного монтажа в серверные стойки и обеспечения оптимального обдува корпусными вентиляторами. Его внешний вид минималистичен и функционален, что соответствует корпоративной и индустриальной среде эксплуатации. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется поштучно, что позволяет гибко комплектовать сервер необходимым объёмом памяти, устанавливая несколько одинаковых планок. В серверных платформах, как правило, активируются многоканальные режимы (например, восьмиканальный), которые кратно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и достижения максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как это рекомендует руководство к конкретной материнской плате, и строго соблюдать порядок заполнения слотов.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая платформенная привязка: модуль не будет работать в обычных ПК или ноутбуках. Функция ECC (коррекция ошибок) и регистровая буферизация (Registered) требуют аппаратной поддержки со стороны процессора и чипсета. При сборке системы необходимо учитывать, что максимальный поддерживаемый объём памяти и частота определяются возможностями процессора и материнской платы. Этот модуль - специализированное решение для бизнеса и IT-инфраструктуры, и его выбор должен быть обусловлен чёткими техническими требованиями проекта, а не соображениями апгрейда домашнего компьютера.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти ориентирован на профессиональные рабочие станции и серверы начального уровня, где важна не только высокая пропускная способность, но и повышенная надёжность хранения данных. Он оптимально подходит для задач, связанных с интенсивной обработкой больших объёмов информации, например, для научных вычислений, работы с базами данных, виртуализации или рендеринга сложных сцен. В игровых или обычных домашних ПК такая память будет избыточной и несовместимой из-за своей специфической архитектуры.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций. Важно понимать, что этот модуль не совместим с обычными настольными платами для потребительских процессоров Intel Core или AMD Ryzen, так как требует специального поддерживающего контроллера памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ на одну планку, что позволяет строить системы с огромным количеством оперативной памяти, устанавливая несколько таких модулей. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что критически важно для сокращения времени вычислений в профессиональных приложениях. Такой объём и скорость эффективно разгружают подсистему памяти при работе с многопоточными нагрузками и большими наборами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 стандарта RDIMM с коррекцией ошибок. Более высокое значение латентности по сравнению с потребительской памятью компенсируется стабильностью и надёжностью в режиме 24/7. Данные модули обычно работают в штатном режиме на заявленных частотах без необходимости активации профилей разгона вроде XMP, так как рассчитаны на работу в строго специфицированных серверных конфигурациях.
Совместимость с платформой
Модуль совместим только с серверными платформами и профессиональными рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с функцией ECC. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые топовые рабочие станции на Intel Core с чипсетами, поддерживающими ECC. Перед покупкой крайне важно удостовериться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты и заявленную поддержку именно DDR5 RDIMM, а не обычного небуферизованного (UDIMM) формата.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, как и большинство серверных решений, поставляется в низкопрофильном исполнении без массивных декоративных радиаторов, что продиктовано необходимостью плотного монтажа в серверные стойки и обеспечения оптимального обдува корпусными вентиляторами. Его внешний вид минималистичен и функционален, что соответствует корпоративной и индустриальной среде эксплуатации. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется поштучно, что позволяет гибко комплектовать сервер необходимым объёмом памяти, устанавливая несколько одинаковых планок. В серверных платформах, как правило, активируются многоканальные режимы (например, восьмиканальный), которые кратно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и достижения максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как это рекомендует руководство к конкретной материнской плате, и строго соблюдать порядок заполнения слотов.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая платформенная привязка: модуль не будет работать в обычных ПК или ноутбуках. Функция ECC (коррекция ошибок) и регистровая буферизация (Registered) требуют аппаратной поддержки со стороны процессора и чипсета. При сборке системы необходимо учитывать, что максимальный поддерживаемый объём памяти и частота определяются возможностями процессора и материнской платы. Этот модуль - специализированное решение для бизнеса и IT-инфраструктуры, и его выбор должен быть обусловлен чёткими техническими требованиями проекта, а не соображениями апгрейда домашнего компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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