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Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM

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Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740193
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Характеристики

Бренд
DELL
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти ориентирован на профессиональные рабочие станции и серверы начального уровня, где важна не только высокая пропускная способность, но и повышенная надёжность хранения данных. Он оптимально подходит для задач, связанных с интенсивной обработкой больших объёмов информации, например, для научных вычислений, работы с базами данных, виртуализации или рендеринга сложных сцен. В игровых или обычных домашних ПК такая память будет избыточной и несовместимой из-за своей специфической архитектуры.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций. Важно понимать, что этот модуль не совместим с обычными настольными платами для потребительских процессоров Intel Core или AMD Ryzen, так как требует специального поддерживающего контроллера памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ на одну планку, что позволяет строить системы с огромным количеством оперативной памяти, устанавливая несколько таких модулей. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что критически важно для сокращения времени вычислений в профессиональных приложениях. Такой объём и скорость эффективно разгружают подсистему памяти при работе с многопоточными нагрузками и большими наборами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 стандарта RDIMM с коррекцией ошибок. Более высокое значение латентности по сравнению с потребительской памятью компенсируется стабильностью и надёжностью в режиме 24/7. Данные модули обычно работают в штатном режиме на заявленных частотах без необходимости активации профилей разгона вроде XMP, так как рассчитаны на работу в строго специфицированных серверных конфигурациях.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными платформами и профессиональными рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с функцией ECC. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые топовые рабочие станции на Intel Core с чипсетами, поддерживающими ECC. Перед покупкой крайне важно удостовериться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты и заявленную поддержку именно DDR5 RDIMM, а не обычного небуферизованного (UDIMM) формата.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как и большинство серверных решений, поставляется в низкопрофильном исполнении без массивных декоративных радиаторов, что продиктовано необходимостью плотного монтажа в серверные стойки и обеспечения оптимального обдува корпусными вентиляторами. Его внешний вид минималистичен и функционален, что соответствует корпоративной и индустриальной среде эксплуатации. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется поштучно, что позволяет гибко комплектовать сервер необходимым объёмом памяти, устанавливая несколько одинаковых планок. В серверных платформах, как правило, активируются многоканальные режимы (например, восьмиканальный), которые кратно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и достижения максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как это рекомендует руководство к конкретной материнской плате, и строго соблюдать порядок заполнения слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная привязка: модуль не будет работать в обычных ПК или ноутбуках. Функция ECC (коррекция ошибок) и регистровая буферизация (Registered) требуют аппаратной поддержки со стороны процессора и чипсета. При сборке системы необходимо учитывать, что максимальный поддерживаемый объём памяти и частота определяются возможностями процессора и материнской платы. Этот модуль - специализированное решение для бизнеса и IT-инфраструктуры, и его выбор должен быть обусловлен чёткими техническими требованиями проекта, а не соображениями апгрейда домашнего компьютера.

Отзывы о товаре Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM




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Характеристики
Бренд
DELL
Форм-фактор
DIMM
Буферизованная (RDIMM)
Да
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти ориентирован на профессиональные рабочие станции и серверы начального уровня, где важна не только высокая пропускная способность, но и повышенная надёжность хранения данных. Он оптимально подходит для задач, связанных с интенсивной обработкой больших объёмов информации, например, для научных вычислений, работы с базами данных, виртуализации или рендеринга сложных сцен. В игровых или обычных домашних ПК такая память будет избыточной и несовместимой из-за своей специфической архитектуры.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор RDIMM (Registered DIMM), который предназначен исключительно для серверных материнских плат и рабочих станций. Важно понимать, что этот модуль не совместим с обычными настольными платами для потребительских процессоров Intel Core или AMD Ryzen, так как требует специального поддерживающего контроллера памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ на одну планку, что позволяет строить системы с огромным количеством оперативной памяти, устанавливая несколько таких модулей. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что критически важно для сокращения времени вычислений в профессиональных приложениях. Такой объём и скорость эффективно разгружают подсистему памяти при работе с многопоточными нагрузками и большими наборами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 стандарта RDIMM с коррекцией ошибок. Более высокое значение латентности по сравнению с потребительской памятью компенсируется стабильностью и надёжностью в режиме 24/7. Данные модули обычно работают в штатном режиме на заявленных частотах без необходимости активации профилей разгона вроде XMP, так как рассчитаны на работу в строго специфицированных серверных конфигурациях.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными платформами и профессиональными рабочими станциями, которые поддерживают память стандарта DDR5 RDIMM с функцией ECC. Это, как правило, системы на базе процессоров Intel Xeon Scalable или AMD EPYC, а также некоторые топовые рабочие станции на Intel Core с чипсетами, поддерживающими ECC. Перед покупкой крайне важно удостовериться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты и заявленную поддержку именно DDR5 RDIMM, а не обычного небуферизованного (UDIMM) формата.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, как и большинство серверных решений, поставляется в низкопрофильном исполнении без массивных декоративных радиаторов, что продиктовано необходимостью плотного монтажа в серверные стойки и обеспечения оптимального обдува корпусными вентиляторами. Его внешний вид минималистичен и функционален, что соответствует корпоративной и индустриальной среде эксплуатации. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется поштучно, что позволяет гибко комплектовать сервер необходимым объёмом памяти, устанавливая несколько одинаковых планок. В серверных платформах, как правило, активируются многоканальные режимы (например, восьмиканальный), которые кратно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и достижения максимальной производительности необходимо устанавливать модули парами или группами, как это рекомендует руководство к конкретной материнской плате, и строго соблюдать порядок заполнения слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая платформенная привязка: модуль не будет работать в обычных ПК или ноутбуках. Функция ECC (коррекция ошибок) и регистровая буферизация (Registered) требуют аппаратной поддержки со стороны процессора и чипсета. При сборке системы необходимо учитывать, что максимальный поддерживаемый объём памяти и частота определяются возможностями процессора и материнской платы. Этот модуль - специализированное решение для бизнеса и IT-инфраструктуры, и его выбор должен быть обусловлен чёткими техническими требованиями проекта, а не соображениями апгрейда домашнего компьютера.

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Отзывы


Оперативная память Dell, DDR5, 32Gb (1x32 Gb), 5600 MHz, CL46, ECC, RDIMM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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