Описание товара Оперативная память Micron 32GB DDR5 4800MT/s CL40 ECC Registered DIMM 288pin

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на построение серверных платформ, рабочих станций и корпоративных систем, где критически важны стабильность работы, коррекция ошибок и поддержка больших объемов данных. Он не предназначен для игровых или мультимедийных домашних ПК, а служит для задач вроде виртуализации, работы с базами данных, высоконагруженных веб-серверов или профессионального рендеринга в составе многопроцессорных систем. Его конфигурация предлагает значительный объем в 32 ГБ на один модуль с фокусом на надежность, что отличает его от стандартных десктопных комплектов, оптимизированных под высокие частоты и низкие задержки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевая особенность – поддержка технологий ECC (Error-Correcting Code) и Registered (буферизованная), что означает наличие дополнительной микросхемы-регистра для стабилизации сигнала и аппаратной коррекции ошибок. Форм-фактор – 288-контактный DIMM для настольных серверных платформ, и он физически и электрически несовместим со слотами для обычной небуферизованной памяти (UDIMM) или ноутбучными модулями SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 32 ГБ, что позволяет создавать системы с огромным суммарным объемом оперативной памяти при установке в многоканальные конфигурации. Базовая частота 4800 МТ/с (мегатрансферов в секунду) обеспечивает высокую пропускную способность, которая важна для обработки больших массивов информации в серверных приложениях. В задачах, для которых предназначена эта память, именно объем и отказоустойчивость играют первостепенную роль, в то время как абсолютная скорость отклика, ключевая для игр, здесь менее критична.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 памяти начального уровня частотного диапазона, особенно для серверных модулей с ECC. Немного более высокие тайминги по сравнению с игровыми комплектами компенсируются стабильностью и функцией коррекции ошибок. Данный модуль, как правило, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, поскольку работает на стандартных для платформы частотах и напряжениях, определенных JEDEC, и его основная цель – это гарантированная надежность, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим только с серверными материнскими платами и рабочими станциями, которые явно поддерживают память стандарта DDR5 Registered (RDIMM) с ECC. Это, как правило, платформы на базе серверных процессоров Intel Xeon или AMD EPYC. Крайне важно перед покупкой убедиться, что конкретная материнская плата и процессор имеют поддержку именно буферизованной (Registered) памяти DDR5, так как обычные потребительские платы для Core или Ryzen ее не поддерживают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в стандартном промышленном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения. Это обычная практика для серверных модулей, которые работают в контролируемых условиях с хорошим обдувом корпусными вентиляторами. Отсутствие массивных радиаторов минимизирует риск конфликтов с установкой оборудования в плотных серверных стойках и позволяет устанавливать модули вплотную друг к другу для максимального использования слотов на материнской плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль поставляется как одиночная планка объемом 32 ГБ. В серверных платформах такие модули практически всегда устанавливаются парами или группами для активации многоканальных режимов (двухканального, четырехканального или даже восьмиканального), что многократно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и расширения крайне важно использовать идентичные модули из одной партии, что предписывается руководствами к серверному оборудованию для обеспечения максимальной стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая специализация: эта память неработоспособна в обычных игровых или офисных компьютерах. Покупатель должен точно знать модель своего серверного оборудования и проверять списки совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы. Важно понимать, что поддержка больших объемов на канал зависит от процессора и чипсета. Данный модуль – оптимальный выбор для апгрейда существующей серверной платформы под DDR5 RDIMM или для построения новой системы, где приоритетами являются отказоустойчивость и большой объем, а не минимальные тайминги или RGB-подсветка.