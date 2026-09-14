Описание товара Оперативная память Crucial Premier, DDR4, 32GB (1x32GB), 3200 MHz, CL22, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на владельцев ноутбуков и компактных систем, которым требуется существенно увеличить объём ОЗУ для комфортной работы с ресурсоёмкими задачами. Он станет отличным выбором для апгрейда мультимедийного лэптопа, небольшого домашнего сервера или NUC-системы, где необходимо работать с большими базами данных, виртуальными машинами, монтировать видео или просто держать открытыми десятки вкладок браузера наряду с офисными приложениями. Одна планка на 32 ГБ предоставляет солидный запас для многозадачности, хотя для игровых ноутбуков, где критична пропускная способность, чаще предпочтительны комплекты из двух модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективное энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Важнейшая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и некоторые компактные материнские платы. Это означает, что данная планка физически не подойдёт для стандартных настольных компьютеров, где используются модули DIMM большего размера.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 32 ГБ, что для ноутбучной платформы является весьма солидным показателем. Такая ёмкость позволяет одновременно работать в тяжёлых профессиональных пакетах, таких как графические или инженерные редакторы, и не беспокоиться о нехватке памяти. Частота 3200 МГц находится в оптимальном диапазоне для DDR4, обеспечивая хорошую скорость обмена данными с процессором, что положительно скажется как на общей отзывчивости системы, так и на времени рендеринга или обработки файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминг CL22 является стандартным для модулей памяти DDR4 ноутбучного сегмента с такой частотой и обеспечивает приемлемую латентность для большинства задач. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует спецификации JEDEC для DDR4, что гарантирует стабильную работу и энергоэффективность в мобильных системах. Модуль, как правило, работает на заявленных параметрах по стандартному профилю JEDEC, поддержка XMP в ноутбучных платформах встречается реже и зависит от конкретной модели устройства.

Совместимость с платформой

Память совместима с подавляющим большинством ноутбуков и компактных систем, выпущенных примерно с 2017-2018 годов и использующих процессоры Intel Core i-серии 8-го поколения и новее или современные процессоры AMD Ryzen мобильной серии. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства на максимально поддерживаемый объём на канал и частоту, так как установка модуля с более высокой частотой, чем поддерживает контроллер памяти процессора, приведёт к его понижению до максимально допустимого значения.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных планок SO-DIMM. Это обеспечивает гарантированную совместимость с любым, даже очень тонким корпусом ноутбука или компактного ПК, где пространство строго ограничено. Отсутствие пассивного охлаждения не является проблемой, так как в мобильных системах обычно предусмотрена достаточная общая циркуляция воздуха для штатных режимов работы памяти.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль (1x32GB). Установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, что означает некоторое снижение пропускной способности по сравнению с двухканальным режимом, который возможен при установке двух идентичных модулей в соответствующие слоты. Если ваша материнская плата ноутбука поддерживает два слота и вы планируете в будущем увеличить общий объём до 64 ГБ, для раскрытия полного потенциала системы рекомендуется приобрести второй такой же модуль.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, модуль не подойдёт для обычных настольных ПК. Также перед покупкой необходимо убедиться, что ваш ноутбук имеет свободный слот для апгрейда или что вы заменяете старый модуль меньшего объёма, и что системная плата поддерживает модули ёмкостью 32 ГБ в одном слоте. Для достижения максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти (например, интегрированная графика AMD Vega или Intel Iris Xe), стоит рассмотреть вариант сразу из двух планок для активации двухканального режима. Этот модуль – оптимальное решение для тех, кому в приоритете большой объём для работы, а не максимальная частота для игр.