Описание товара Оперативная память Crucial, DDR4, 64GB (1x64GB), 3200MHz, CL22, ECC, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является специализированным решением для рабочих станций и серверов, где на первом месте стоит стабильность и безошибочность обработки критически важных данных. Он идеально подойдет для профессиональных задач, таких как рендеринг сложных 3D-сцен, работа с базами данных, инженерное моделирование, научные вычисления и виртуализация. Для обычных игровых ПК или домашних мультимедийных систем он избыточен и несовместим, а его главная ценность заключается в аппаратной коррекции ошибок, что критически важно для бесперебойной работы ответственных систем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR4 поколения в форм-факторе RDIMM (Registered DIMM). Ключевое отличие от привычных для десктопов небуферизованных модулей UDIMM заключается в наличии регистрового буфера, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти процессора. Это позволяет устанавливать значительно больший объем памяти на один канал, но вносит небольшую дополнительную задержку. Такой тип модулей физически и электрически несовместим со стандартными материнскими платами для домашних ПК и предназначен исключительно для серверных платформ и некоторых рабочих станций, поддерживающих регистровую память.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объем в 64 ГБ на одну планку, что позволяет собирать системы с огромным объемом ОЗУ даже при ограниченном количестве слотов на материнской плате. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для работы с большими массивами данных. В типичных сценариях, таких как рендеринг или работа с виртуальными машинами, сочетание большого объема и высокой частоты позволяет значительно сократить время обработки и избежать подтормаживаний при работе с чрезвычайно тяжелыми проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным для модулей с поддержкой ECC и регистровым буфером. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Важно понимать, что данная память является серверным компонентом и не поддерживает потребительские профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO. Её заявленные характеристики (3200 МГц, CL22) являются штатным режимом работы при условии совместимости платформы, а сам модуль не предназначен для ручного разгона, будучи настроенным на максимальную стабильность.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим только с серверными материнскими платами и процессорами, которые поддерживают память стандарта DDR4 RDIMM с функцией ECC. Это, как правило, платформы на базе процессоров Intel Xeon, AMD EPYC или некоторых линеек AMD Ryzen Pro/Threadripper для рабочих станций. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты для регистровой (Registered/Buffered) памяти, а не для обычной небуферизованной (Unbuffered). Использование этого модуля в стандартном десктопе физически невозможно.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен пассивным радиатором, который способствует отведению тепла при продолжительной высокой нагрузке в условиях плотной серверной стойки или корпуса рабочей станции. Конструкция радиатора, как правило, невысокая и предназначена для обеспечения надежной работы, а не визуального эффекта. Подсветка (RGB) отсутствует, что полностью соответствует профессиональному назначению данного оборудования, где приоритетом являются надежность и эффективное охлаждение, а не эстетика.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 64 ГБ. Для достижения максимальной производительности рекомендуется устанавливать такие модули парами (или кратными количеству каналов процессора) для активации многоканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти. При расширении системы важно добавлять идентичные модули (той же марки, объема, частоты и таймингов) для обеспечения стабильной работы, а также строго следовать рекомендациям производителя материнской платы по заполнению слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к специализированным серверным платформам. Модуль несовместим с обычными игровыми или офисными материнскими платами. Перед покупкой необходимо тщательно сверить спецификации вашей материнской платы и процессора на предмет поддержки именно DDR4 RDIMM с ECC. Также стоит учитывать, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться соответствующая поддержка со стороны процессора и актуальная версия BIOS. Этот модуль является оптимальным выбором для сборки или апгрейда профессиональной рабочей станции или сервера, где важна отказоустойчивость (ECC) и большой объем памяти. Для домашнего использования необходимо рассматривать стандартные небуферизованные модули UDIMM.