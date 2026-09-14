Описание товара Оперативная память Crucial, DDR4, 32Gb (1x32 Gb), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти емкостью 32 ГБ представляет собой сбалансированное решение для пользователей, которым нужен большой объем ОЗУ без чрезмерных требований к скорости задержек. Она отлично подойдет для апгрейда мультимедийного или домашнего компьютера, где важна работа с множеством вкладок в браузере, фоновыми приложениями и нетребовательными играми. Модуль также станет практичным выбором для рабочих станций начального уровня, занимающихся обработкой больших файлов или легким видеомонтажом, где объем памяти часто важнее ее предельной частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль DDR4, современное, но уже хорошо освоенное поколение оперативной памяти для настольных ПК. Он использует форм-фактор DIMM и предназначен для установки исключительно в соответствующие слоты материнских плат для десктопов. Это означает полную несовместимость с более старыми платформами DDR3 и с ноутбучными слотами SO-DIMM, что важно проверить перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объем в 32 ГБ в рамках одной планки предоставляет значительный простор для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. Частота 3200 МГц является распространенным стандартом для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в большинстве сценариев. В играх и профессиональных задачах подобный объем позволит системе кэшировать больше данных, минимизируя обращения к медленному накопителю, хотя более низкие тайминги могли бы дать дополнительный прирост в скорости отклика.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность. В сочетании с частотой 3200 МГц это говорит о ориентированности модуля на стабильную работу на заявленной частоте, а не на рекордную скорость отклика. Как правило, такие модули используют стандартное напряжение DDR4 и поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически выйти на частоту 3200 МГц в BIOS материнской платы без ручного подбора настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством современных платформ Intel и AMD, использующих память DDR4. Однако для гарантированной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с поддержкой XMP (для Intel) или DOCP/AMP (для AMD) и достаточно свежая версия BIOS. Также стоит учитывать, что некоторые бюджетные чипсеты или процессоры могут иметь ограничение на максимальную поддерживаемую частоту, поэтому проверка спецификаций вашей платформы обязательна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль поставляется в OEM-исполнении, что означает отсутствие декоративного радиатора. Это распространенная практика для памяти с умеренной частотой и напряжением, где дополнительное охлаждение не является критически необходимым для стабильной работы. Такое решение делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми массивными процессорными кулерами, и подчеркивает ее практическую, а не эстетическую направленность.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 32 ГБ, который будет работать в одноканальном режиме. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения скорости обмена данными рекомендуется использовать два или четыре модуля для активации двухканального или четырехканального режимов. Вы можете докупить вторую такую же планку позже, но для идеальной совместимости лучше устанавливать модули из одного набора. Установка одной планки подходит для первоначальной сборки или апгрейда с последующим добавлением второй идентичной.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой памяти - относительно высокие тайминги CL22, что делает ее менее интересной для геймеров, стремящихся к максимальному FPS, и энтузиастов разгона. Ее сильная сторона - большой объем в одной планке по доступной цене. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Этот модуль станет отличным выбором для тех, кому в приоритете объем памяти для работы, а не экстремальная скорость, и кто ценит низкопрофильный дизайн для совместимости. Для игровых систем чаще рекомендуется выбирать комплекты из двух планок с более низкими таймингами.