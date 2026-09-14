Описание товара Оперативная память Crucial, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200 MHz, CL22, без радиатора

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным решением для апгрейда уже существующего компьютера или сборки новой неигровой системы, где важен разумный баланс между ценой, достаточным объемом и хорошей скоростью. Он идеально подходит для повседневной многозадачности вроде работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями, обработки фотографий и даже для нетребовательных игр, где 16 ГБ является комфортным стандартом. Однако для современных игр на высоких настройках, профессионального видеомонтажа или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть более быстрые комплекты из двух планок для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который предлагает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, что критически важно для совместимости: этот тип планок физически не подходит для ноутбучных слотов SO-DIMM. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как разные поколения памяти несовместимы между собой ни электрически, ни физически.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля в 16 ГБ является оптимальным для большинства домашних и офисных задач, позволяя комфортно работать с ресурсоемкими приложениями и держать открытыми множество программ одновременно. Частота 3200 МГц относится к высокому уровню для платформ DDR4 и обеспечивает отличную отзывчивость системы, заметно ускоряя загрузку уровней в играх, обработку данных и общую плавность работы в Windows. Важно понимать, что в одноканальном режиме (с одной планкой) пропускная способность будет ниже, чем в двухканальном, что может слегка ограничить производительность в CPU-зависимых задачах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL22 при частоте 3200 МГц являются типичными для модулей JEDEC и могут казаться сравнительно высокими на фоне игровых комплектов с низкими задержками. Это отражает компромисс между доступностью и скоростью, обеспечивая стабильную работу на заявленной частоте без экстремальных настроек. Модуль, скорее всего, поддерживает стандартный профиль JEDEC на 3200 МГц, но для автоматической настройки на материнских платах с поддержкой Intel XMP может потребоваться активация соответствующего профиля в BIOS.

Совместимость с платформой

Данная память DDR4 совместима с широким спектром платформ Intel и AMD, поддерживающих этот стандарт. Для работы на полной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости (например, Intel B560, H570, Z590 или AMD B550, X570 и новее), и процессор с соответствующим контроллером памяти. На старых или базовых платах (например, с чипсетами Intel H410, B460 или AMD A520) память может запуститься на более низкой, стандартной для процессора частоте, например 2666 МГц или 2933 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом лаконичном дизайне без установленного радиатора. Отсутствие массивного теплорассеивателя не является проблемой для памяти с такими характеристиками, так как стандартное напряжение и умеренные частоты не приводят к значительному тепловыделению. Низкопрофильная конструкция гарантирует полное отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными процессорными кулерами, что делает этот модуль отличным выбором для компактных и аккуратных систем, где важен свободный обзор и циркуляция воздуха.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ, что означает работу в одноканальном режиме при установке одного такого. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется использовать два модуля для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность. Если вы покупаете эту планку для апгрейда и у вас уже есть аналогичный модуль, важно попытаться подобрать максимально близкие по характеристикам, но для идеальной стабильности и производительности лучше использовать память из одного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является использование лишь одного модуля, что не дает преимуществ двухканального режима. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата частоту ОЗУ 3200 МГц официально, иначе память будет работать на меньшей скорости. Этот модуль оптимален для пользователей, которым нужен солидный объем по доступной цене для повседневных задач и которые в будущем готовы докупить вторую идентичную планку для перехода на более производительный двухканальный режим. Для сборки нового игрового ПК с нуля чаще всего выгоднее сразу приобрести готовый двухмодульный комплект.