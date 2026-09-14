Описание товара Оперативная память Crucial, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти представляет собой практичное решение для базового апгрейда или сборки неигрового компьютера. С объёмом в 16 ГБ она отлично справится с повседневной многозадачностью, работой в офисных пакетах, веб-сёрфингом с множеством вкладок и запуском нетребовательных проектов. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга её пропускной способности и латентности может быть недостаточно, но в качестве доступного варианта для увеличения оперативной памяти в домашнем или офисном ПК она выполняет свою задачу.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и работает на пониженном напряжении. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому устанавливать его в ноутбук или компактную систему нельзя. Важно помнить, что слоты под DDR4 имеют ключ в другом месте, и модули предыдущих поколений физически несовместимы с новой платформой.

Объём, частота и реальная производительность

Одиночный модуль объёмом 16 ГБ предлагает хороший запас для большинства обычных задач, а частота 3200 МГц находится в середине спектра для DDR4. Такая частота обеспечивает достаточную скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. Однако стоит учесть, что в одноканальном режиме работы (при использовании одной планки) реальная производительность будет ниже, чем в двухканальной конфигурации с двумя модулями меньшего объёма.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминг CL22 указывает на достаточно высокую задержку для частоты 3200 МГц, что характерно для недорогих модулей без радиаторов. Рабочее напряжение, типичное для DDR4, составляет 1.2 В. Данный OEM-модуль, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться её ручная активация в BIOS материнской платы, и совместимость не гарантирована на всех системах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 100 и новее) и AMD (платформы AM4 и AM5, но для AM5 требуется память DDR5). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4. Также следует проверить список поддерживаемых памятью частот (QVL) на сайте производителя материнской платы, так как не все платы бюджетного сегмента могут стабильно работать с частотой 3200 МГц, особенно с одним модулем в двухслотовой системе.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в OEM-исполнении без декоративных радиаторов. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой массивных процессорных кулеров. Однако отсутствие теплорассеивающих пластин означает, что память больше рассчитана на штатный режим работы без экстремальных нагрузок, и при длительной интенсивной работе на высокой частоте возможен более сильный нагрев по сравнению с моделями, оснащёнными радиаторами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Использование одной планки активирует одноканальный режим работы, что снижает эффективную пропускную способность памяти примерно вдвое по сравнению с двухканальным режимом. Для полноценной работы системы рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты материнской платы (часто помеченные одним цветом) для активации двухканального режима. Смешивать этот модуль с памятью других характеристик не рекомендуется во избежание нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это работа в одноканальном режиме, которая не раскроет потенциал даже этой частоты. Перед покупкой обязательно проверьте поддержку частоты 3200 МГц вашей материнской платой и процессором, так как для её активации может потребоваться ручная настройка в BIOS. Этот модуль оптимально подойдёт для недорогого апгрейда системы, где первоочередной задачей является увеличение объёма ОЗУ, а не её скорости. Если же вы собираете игровой ПК или рабочую станцию, лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок с более низкими таймингами и поддержкой XMP для гарантированной стабильности и производительности.