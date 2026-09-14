Описание товара Оперативная память CBR, DDR5, 8Gb (1x8 Gb), 5600 MHz, CL46, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти станет отличным выбором для сборщиков, которые хотят начать работу с современной платформой DDR5, но не готовы сразу вкладываться в большой объём. Одна планка на 8 ГБ подойдёт для создания базовой конфигурации – офисного или домашнего мультимедийного ПК, где важна стабильность и поддержка нового стандарта. Для игр или серьёзной многозадачности с тяжёлыми приложениями одного модуля будет недостаточно, но он послужит отправной точкой, к которой в будущем можно добавить вторую такую же планку для активации более производительного двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает совместимость исключительно с новейшими платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащённых соответствующими слотами. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, то есть предназначена для установки в настольные персональные компьютеры. Крайне важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для предыдущих поколений DDR4 или DDR3, поэтому проверка соответствия материнской платы – первый шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что на сегодня является базовым уровнем для современных систем. Частота работы составляет 5600 МГц – это стандартная, некритичная для процессора частота для DDR5, которая обеспечивает хороший баланс между производительностью и стабильностью. В одноканальном режиме такая память обеспечит достаточную пропускную способность для повседневных задач, но для раскрытия потенциала современных процессоров в играх и профессиональных приложениях настоятельно рекомендуется использовать два модуля в двухканальной конфигурации для удвоения скорости обмена данными.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL46, что является типичным значением латентности для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц на фоне более дорогих низколатентных комплектов. Такие тайминги обеспечивают стабильную работу на заявленной частоте. Для её достижения модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0 – это значит, что после активации одного профиля в BIOS/UEFI материнской платы память автоматически заработает на штатных 5600 МГц без необходимости ручной и сложной настройки параметров.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с материнскими платами для процессоров Intel LGA1700 (чипсеты серий 600 и 700) и AMD AM5 (чипсеты серий 600), имеющими слоты DIMM для DDR5. Важно понимать, что поддержка конкретной частоты памяти также зависит от возможностей установленного процессора и самой платы. Перед покупкой рекомендуется свериться со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, особенно если вы планируете использовать несколько модулей. Для корректной работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти не оснащена массивными радиаторами, что говорит о её ориентации на работу на штатных частотах без экстремального разгона. Такая конструкция делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупных процессорных кулеров даже в компактных корпусах. Отсутствие подсветки делает модуль нейтральным выбором для тех, кто ценит стабильность и функциональность, а не RGB-оформление системного блока.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Установка одной планки означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для полноценной работы современного ПК рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в слоты, рекомендуемые инструкцией к материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим, значительно повышающий быстродействие. В дальнейшем вы можете докупить аналогичную планку для расширения объёма, но идеальным решением для двухканального режима является покупка изначально упакованного комплекта из двух модулей, протестированных на совместную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это использование лишь одного модуля, что не оптимально для игровых и рабочих систем. Также помните о строгой несовместимости DDR5 с платформами под DDR4. Высокие тайминги CL46 указывают на то, что это решение из базового сегмента DDR5, а не низколатентный разгонный комплект. Этот модуль оптимально подойдёт для создания недорогой стартовой системы на новой платформе с возможностью последующего добавления второй планки. Если же вам нужен сбалансированный игровой ПК здесь и сейчас, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей с более низкими таймингами. Всегда проверяйте поддержку конкретной частоты вашей материнской платой и процессором.