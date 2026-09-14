Оперативная память Apacer, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200MHz, CL22, SO-DIMM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer, DDR4, 16GB (1x16GB), 3200MHz, CL22, SO-DIMM
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти предназначен для модернизации ноутбуков или компактных настольных систем, где приоритетом является увеличение объёма ОЗУ, а не максимальная частота. Один модуль объёмом 16 ГБ станет отличным решением для апгрейда офисного или домашнего ноутбука, который начинает тормозить при одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким мультимедиа. Он также подойдёт для базовых мультизадачных сценариев и нетребовательных проектов, однако для профессионального монтажа видео или современных игр стоит рассмотреть двухканальные комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством ноутбуков и компактных ПК, выпущенных в последние годы. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер планки, предназначенный исключительно для установки в портативные компьютеры, мини-ПК, моноблоки и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных систем.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным запасом для комфортной работы в современных условиях. Частота 3200 МГц относится к стандартным для мобильных платформ DDR4 и обеспечивает хорошую пропускную способность для отзывчивости системы в повседневных задачах. В сценариях, где критична скорость доступа к памяти (например, встроенная графика или некоторые профессиональные приложения), будет заметна разница с более медленными модулями, однако для базового использования эта частота является оптимальным балансом между производительностью и совместимостью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 с частотой 3200 МГц в форм-факторе SO-DIMM. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми настольными модулями компенсируются спецификой мобильных платформ, где важнее стабильность и энергоэффективность. Модуль, как правило, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2В и может поддерживать профили JEDEC или Intel XMP, позволяя автоматически задействовать максимальную частоту, если это поддерживается ноутбуком и версией BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с ноутбуками и компактными системами на процессорах Intel Core 8-го поколения и новее, а также с платформами AMD Ryzen Mobile. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно обновление оперативной памяти, какой максимальный объём и частоту допускает, а также есть ли свободный слот SO-DIMM. Многие современные ультрабуки имеют память, распаянную на плате, и не подлежат апгрейду.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных решений. Это гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и отсутствие конфликтов с другими компонентами. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как мобильные платформы работают в строгих тепловых и энергетических рамках, а частота 3200 МГц не предъявляет экстремальных требований к охлаждению модулей памяти.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, что делает его идеальным выбором для первоначального апгрейда системы с одним свободным слотом или замены существующей планки меньшего объёма. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь покупать максимально схожие по характеристикам (объём, частота, тайминги) планки для избежания проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Заявленная частота 3200 МГц может не поддерживаться более старыми ноутбуками, в таком случае память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет платформа. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость по форм-фактору и поколению (DDR4), а уже затем на объём. Данный модуль оптимален для пользователей, которым нужен быстрый и простой способ увеличить объём памяти в ноутбуке для комфортной работы, без претензий на экстремальную производительность.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти предназначен для модернизации ноутбуков или компактных настольных систем, где приоритетом является увеличение объёма ОЗУ, а не максимальная частота. Один модуль объёмом 16 ГБ станет отличным решением для апгрейда офисного или домашнего ноутбука, который начинает тормозить при одновременной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и лёгким мультимедиа. Он также подойдёт для базовых мультизадачных сценариев и нетребовательных проектов, однако для профессионального монтажа видео или современных игр стоит рассмотреть двухканальные комплекты с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством ноутбуков и компактных ПК, выпущенных в последние годы. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер планки, предназначенный исключительно для установки в портативные компьютеры, мини-ПК, моноблоки и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со стандартными слотами DIMM для полноразмерных настольных систем.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным запасом для комфортной работы в современных условиях. Частота 3200 МГц относится к стандартным для мобильных платформ DDR4 и обеспечивает хорошую пропускную способность для отзывчивости системы в повседневных задачах. В сценариях, где критична скорость доступа к памяти (например, встроенная графика или некоторые профессиональные приложения), будет заметна разница с более медленными модулями, однако для базового использования эта частота является оптимальным балансом между производительностью и совместимостью.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей DDR4 с частотой 3200 МГц в форм-факторе SO-DIMM. Более высокие тайминги по сравнению с игровыми настольными модулями компенсируются спецификой мобильных платформ, где важнее стабильность и энергоэффективность. Модуль, как правило, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2В и может поддерживать профили JEDEC или Intel XMP, позволяя автоматически задействовать максимальную частоту, если это поддерживается ноутбуком и версией BIOS.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с ноутбуками и компактными системами на процессорах Intel Core 8-го поколения и новее, а также с платформами AMD Ryzen Mobile. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно обновление оперативной памяти, какой максимальный объём и частоту допускает, а также есть ли свободный слот SO-DIMM. Многие современные ультрабуки имеют память, распаянную на плате, и не подлежат апгрейду.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом низкопрофильном исполнении без массивных радиаторов, что является стандартом для большинства ноутбучных решений. Это гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и отсутствие конфликтов с другими компонентами. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как мобильные платформы работают в строгих тепловых и энергетических рамках, а частота 3200 МГц не предъявляет экстремальных требований к охлаждению модулей памяти.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти, что делает его идеальным выбором для первоначального апгрейда системы с одним свободным слотом или замены существующей планки меньшего объёма. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в парный слот. Если вы планируете расширять память в будущем, старайтесь покупать максимально схожие по характеристикам (объём, частота, тайминги) планки для избежания проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты. Заявленная частота 3200 МГц может не поддерживаться более старыми ноутбуками, в таком случае память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет платформа. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость по форм-фактору и поколению (DDR4), а уже затем на объём. Данный модуль оптимален для пользователей, которым нужен быстрый и простой способ увеличить объём памяти в ноутбуке для комфортной работы, без претензий на экстремальную производительность.
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