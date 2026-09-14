Описание товара Оперативная память AMD Radeon R7, DDR4, 4GB (1x4GB), 2666MHz, CL16, SO-DIMM

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти создан для владельцев ноутбуков и компактных настольных систем (NUC, мини-ПК), которым требуется надёжный апгрейд или замена штатной памяти для повышения общей отзывчивости системы. Он оптимально подходит для базовых задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с несколькими вкладками, использования офисных приложений и нетребовательных игр. Объём в 4 ГБ позволит комфортно работать в одной-двух программах одновременно, но для серьёзной многозадачности, профессиональных приложений или современных игр стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или более ёмкие решения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это планка памяти стандарта DDR4, что обеспечивает совместимость с современными и относительно новыми платформами для мобильных и компактных систем. Технология DDR4 работает на более низком напряжении по сравнению с DDR3, что повышает энергоэффективность, и предлагает улучшенную архитектуру для стабильной работы. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM — уменьшенный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, неттопы, моноблоки и некоторые материнские платы Mini-ITX, поэтому он физически не подойдёт для стандартных слотов DIMM в обычных настольных компьютерах.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объёмом 4 ГБ, что является типичным значением для бюджетного сегмента апгрейда. Рабочая частота составляет 2666 МГц, что обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных операций, ускоряя загрузку приложений и отклик системы. В сценариях, где важна скорость работы встроенной графики процессора (например, в ноутбуках без дискретной видеокарты), более высокая частота ОЗУ может положительно сказаться на производительности в простых играх и приложениях с графической нагрузкой, но основной прирост по сравнению с более медленной памятью будет заметен в общей плавности работы системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL16, что является сбалансированным значением для данной частоты 2666 МГц и обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В, что способствует снижению тепловыделения и энергопотребления. Данный модуль, вероятнее всего, не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP, так как рассчитан на работу на номинальной частоте, заявленной производителем. Это означает, что он будет работать на 2666 МГц в системах, которые её поддерживают, без необходимости дополнительных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и компактными платформами, использующими процессоры Intel (поколения, начиная с Skylake) и AMD (мобильные серии Ryzen и более старые), которые оборудованы слотами SO-DIMM под стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашей модели ноутбука или материнской платы на максимально поддерживаемый объём на слот, частоту (не все системы поддерживают 2666 МГц) и текущую конфигурацию памяти. Установка модуля с частотой, превышающей официально поддерживаемую процессором или чипсетом, может привести к его работе на более низкой, стандартной для платформы, частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом низкопрофильном дизайне без дополнительных радиаторов, что типично для большинства решений формата SO-DIMM. Это позволяет установить его даже в очень тонкие корпуса ноутбуков, где зазор для компонентов минимален. Отсутствие массивного радиатора не является проблемой, так как память работает на штатном напряжении и не предназначена для экстремального разгона, поэтому её тепловыделение остаётся в безопасных рамках при любых типичных нагрузках. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти (1x4GB). Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность, особенно в задачах с интегрированной графикой, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При покупке второй такой же памяти старайтесь выбирать модуль с максимально схожими характеристиками — частотой, таймингами и вольтажом — для избежания возможных проблем со стабильностью. Если в вашей системе уже установлена одна планка, этот модуль можно рассмотреть как вариант расширения, но итоговая скорость работы будет определяться настройками самого медленного модуля.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который несовместим со слотами обычных настольных материнских плат. Также важно понимать, что объём 4 ГБ на сегодняшний день считается минимальным для комфортной работы Windows 10/11 и современных приложений, поэтому для одновременного запуска нескольких программ лучше сразу планировать конфигурацию из 8 ГБ (2x4GB). Перед покупкой проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот для апгрейда или вам потребуется замена уже установленного модуля. Этот модуль — отличный выбор для недорогого увеличения оперативной памяти в ноутбуке, но для сборки нового ПК или решения ресурсоёмких задач стоит обратить внимание на комплекты большего объёма и более высокой частоты.