Оперативная память AMD Radeon Entertainment Series, DDR5, 32GB (1x32GB), 4800 MHz, CL40, с радиатором, черный, RGB
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Характеристики
Описание товара Оперативная память AMD Radeon Entertainment Series, DDR5, 32GB (1x32GB), 4800 MHz, CL40, с радиатором, черный, RGB
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 с одним каналом и большим объёмом в 32 ГБ создан для пользователей, которым в первую очередь важен объём, а не пиковая скорость. Он станет отличным решением для апгрейда мультимедийного или домашнего ПК, где нужно комфортно работать с десятками вкладок в браузере, тяжёлыми офисными приложениями и запускать нетребовательные игры. Для сборки новой игровой системы или рабочей станции для монтажа рекомендуется рассмотреть комплект из двух планок для активации двухканального режима, что даст больший прирост производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, следующего за DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных компьютеров и соответствующими материнскими платами. Крайне важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически несовместимы, поэтому установить эту планку в старую плату, рассчитанную на DDR4, невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что с большим запасом покрывает потребности в оперативной памяти для большинства повседневных и мультимедийных задач. Частота работы составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта JEDEC DDR5. Такая скорость обеспечивает хорошую отзывчивость системы в общих сценариях, однако для игр и профессиональных приложений, критичных к скорости доступа к памяти, производительность будет ограничена одноканальным режимом работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, указанные как CL40, являются типичными для DDR5 на стартовых частотах и отражают определённый уровень латентности. В паре с частотой 4800 МГц это обеспечивает сбалансированную работу без излишне высоких таймингов. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, вероятно, поддерживает профили AMD EXPO или Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS/UEFI совместимой материнской платы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров AMD Ryzen 7000 серии (сокет AM5) и Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее (сокеты LGA 1700, 1851). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и поддерживает заявленную частоту. Для полной совместимости и стабильной работы, особенно при использовании профиля EXPO/XMP, рекомендуется установить последнюю версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён радиатором, который помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, хотя на частоте 4800 МГц нагрев обычно не является критичной проблемой. Дизайн радиатора включает адресуемую RGB-подсветку, которая позволяет персонализировать внешний вид системного блока. Эту подсветку можно синхронизировать с фирменным ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и т.д.) для создания единой световой схемы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Его установка в систему активирует одноканальный режим работы, что ограничивает потенциальную пропускную способность. Для раскрытия потенциала современных процессоров и платформ крайне рекомендуется использовать память парами, устанавливая модули в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Вы можете докупить второй такой же модуль в будущем, но для гарантированной совместимости лучше приобретать модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой модели - это одноканальная конфигурация, которая не позволит в полной мере использовать преимущества DDR5 в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как игры или рендеринг. Перед покупкой дважды проверьте совместимость вашей материнской платы с DDR5. Если вы собираете игровую или рабочую систему с нуля, оптимальным выбором станет готовый двухканальный комплект (2x16 ГБ или 2x32 ГБ). Данный же модуль идеален для тех, кто хочет недорого добавить большой объём ОЗУ в существующую DDR5-систему или собрать ПК для нетребовательных задач с возможностью последующего добавления второй планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 с одним каналом и большим объёмом в 32 ГБ создан для пользователей, которым в первую очередь важен объём, а не пиковая скорость. Он станет отличным решением для апгрейда мультимедийного или домашнего ПК, где нужно комфортно работать с десятками вкладок в браузере, тяжёлыми офисными приложениями и запускать нетребовательные игры. Для сборки новой игровой системы или рабочей станции для монтажа рекомендуется рассмотреть комплект из двух планок для активации двухканального режима, что даст больший прирост производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, следующего за DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных компьютеров и соответствующими материнскими платами. Крайне важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически несовместимы, поэтому установить эту планку в старую плату, рассчитанную на DDR4, невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Одиночный модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что с большим запасом покрывает потребности в оперативной памяти для большинства повседневных и мультимедийных задач. Частота работы составляет 4800 МГц, что является базовой для стандарта JEDEC DDR5. Такая скорость обеспечивает хорошую отзывчивость системы в общих сценариях, однако для игр и профессиональных приложений, критичных к скорости доступа к памяти, производительность будет ограничена одноканальным режимом работы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, указанные как CL40, являются типичными для DDR5 на стартовых частотах и отражают определённый уровень латентности. В паре с частотой 4800 МГц это обеспечивает сбалансированную работу без излишне высоких таймингов. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, вероятно, поддерживает профили AMD EXPO или Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS/UEFI совместимой материнской платы.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров AMD Ryzen 7000 серии (сокет AM5) и Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее (сокеты LGA 1700, 1851). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и поддерживает заявленную частоту. Для полной совместимости и стабильной работы, особенно при использовании профиля EXPO/XMP, рекомендуется установить последнюю версию BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён радиатором, который помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, хотя на частоте 4800 МГц нагрев обычно не является критичной проблемой. Дизайн радиатора включает адресуемую RGB-подсветку, которая позволяет персонализировать внешний вид системного блока. Эту подсветку можно синхронизировать с фирменным ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и т.д.) для создания единой световой схемы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Его установка в систему активирует одноканальный режим работы, что ограничивает потенциальную пропускную способность. Для раскрытия потенциала современных процессоров и платформ крайне рекомендуется использовать память парами, устанавливая модули в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Вы можете докупить второй такой же модуль в будущем, но для гарантированной совместимости лучше приобретать модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение этой модели - это одноканальная конфигурация, которая не позволит в полной мере использовать преимущества DDR5 в задачах, чувствительных к скорости памяти, таких как игры или рендеринг. Перед покупкой дважды проверьте совместимость вашей материнской платы с DDR5. Если вы собираете игровую или рабочую систему с нуля, оптимальным выбором станет готовый двухканальный комплект (2x16 ГБ или 2x32 ГБ). Данный же модуль идеален для тех, кто хочет недорого добавить большой объём ОЗУ в существующую DDR5-систему или собрать ПК для нетребовательных задач с возможностью последующего добавления второй планки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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