Оперативная память 16Gb AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory R5516G5600U1S-U Non-ECC, CL40, 1.1V, RTL (R5516G5600U1S-U)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память 16Gb AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory R5516G5600U1S-U Non-ECC, CL40, 1.1V, RTL (R5516G5600U1S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают современный ПК на платформе AMD. Высокая частота в паре с низким напряжением обеспечит плавность в современных играх и быструю работу в требовательных приложениях для монтажа или стриминга. Объём 16 ГБ является оптимальным балансом для игровых систем, позволяя комфортно играть и держать открытыми фоновые приложения, но для профессиональной работы с 3D-рендерингом или виртуальными машинами стоит рассмотреть комплект большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR5, новейшее поколение оперативной памяти, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает удвоенную плотность чипов и улучшенную архитектуру ввода-вывода. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и эта планка не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такая скорость передачи данных сокращает время загрузки игровых уровней и текстур, а также повышает отзывчивость системы при работе с большими файлами. В двухканальной конфигурации (при установке двух таких модулей) пропускная способность удваивается, что особенно заметно в процессорозависимых играх и творческих программах, где важна скорость обмена данными с CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на задержку ответа. В связке с высокой частотой DDR5 это обеспечивает отличный баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение всего 1.1 В способствует низкому тепловыделению. Модуль оптимизирован под платформы AMD и поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, позволяющий одним кликом в BIOS/UEFI активировать штатную частоту 5600 МГц без необходимости ручной настройки таймингов и напряжений.
Совместимость с платформой
Данная память создана для работы с современными процессорами AMD Ryzen 7000 серии и материнскими платами на чипсетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5, поскольку слоты под DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS материнской платы, так как производители постоянно улучшают совместимость и стабильность работы памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным компактным радиатором чёрного цвета из серии Black Gaming Memory, который эффективно рассеивает тепло от чипов памяти даже при длительных нагрузках. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка в этой модели не предусмотрена, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2). При дальнейшем расширении системы настоятельно рекомендуется докупать точно такой же модуль для обеспечения идеальной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с платформой: эта память DDR5 несовместима с устаревшими системами на DDR4 или DDR3. Убедитесь, что ваша материнская плата AM5 и процессор поддерживают частоту 5600 МГц, так как в некоторых базовых конфигурациях может быть установлен лимит. Для максимальной производительности планируйте покупку двух модулей для работы в двухканале. Этот комплект станет отличным выбором для геймера на AM5, которому важна скорость и стабильность, но не требуется RGB-подсветка.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают современный ПК на платформе AMD. Высокая частота в паре с низким напряжением обеспечит плавность в современных играх и быструю работу в требовательных приложениях для монтажа или стриминга. Объём 16 ГБ является оптимальным балансом для игровых систем, позволяя комфортно играть и держать открытыми фоновые приложения, но для профессиональной работы с 3D-рендерингом или виртуальными машинами стоит рассмотреть комплект большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR5, новейшее поколение оперативной памяти, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает удвоенную плотность чипов и улучшенную архитектуру ввода-вывода. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и эта планка не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где требуются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такая скорость передачи данных сокращает время загрузки игровых уровней и текстур, а также повышает отзывчивость системы при работе с большими файлами. В двухканальной конфигурации (при установке двух таких модулей) пропускная способность удваивается, что особенно заметно в процессорозависимых играх и творческих программах, где важна скорость обмена данными с CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на задержку ответа. В связке с высокой частотой DDR5 это обеспечивает отличный баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение всего 1.1 В способствует низкому тепловыделению. Модуль оптимизирован под платформы AMD и поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, позволяющий одним кликом в BIOS/UEFI активировать штатную частоту 5600 МГц без необходимости ручной настройки таймингов и напряжений.
Совместимость с платформой
Данная память создана для работы с современными процессорами AMD Ryzen 7000 серии и материнскими платами на чипсетах AM5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5, поскольку слоты под DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS материнской платы, так как производители постоянно улучшают совместимость и стабильность работы памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён стильным компактным радиатором чёрного цвета из серии Black Gaming Memory, который эффективно рассеивает тепло от чипов памяти даже при длительных нагрузках. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот. Подсветка в этой модели не предусмотрена, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на RGB-оформление.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2). При дальнейшем расширении системы настоятельно рекомендуется докупать точно такой же модуль для обеспечения идеальной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с платформой: эта память DDR5 несовместима с устаревшими системами на DDR4 или DDR3. Убедитесь, что ваша материнская плата AM5 и процессор поддерживают частоту 5600 МГц, так как в некоторых базовых конфигурациях может быть установлен лимит. Для максимальной производительности планируйте покупку двух модулей для работы в двухканале. Этот комплект станет отличным выбором для геймера на AM5, которому важна скорость и стабильность, но не требуется RGB-подсветка.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Отзывы о товаре Оперативная память 16Gb AMD Radeon™ DDR5 5600 DIMM Entertainment Series Black Gaming Memory R5516G5600U1S-U Non-ECC, CL40, 1.1V, RTL (R5516G5600U1S-U)