Top.Mail.Ru
Блендер погружной Centek CT-1332 черный, 1500 Вт, плавная регулировка, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Centek CT-1332 черный, 1500 Вт, плавная регулировка, турбо

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740149
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Размеры в упаковке, см
25х23х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Centek CT-1332 черный, 1500 Вт, плавная регулировка, турбо

Блендер погружной Centek CT-1332 черный, 1500 Вт, плавная регулировка, турбо

Отзывы о товаре Блендер погружной Centek CT-1332 черный, 1500 Вт, плавная регулировка, турбо




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Centek
Описание
Блендер погружной Centek CT-1332 черный, 1500 Вт, плавная регулировка, турбо
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Centek CT-1332 черный, 1500 Вт, плавная регулировка, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...