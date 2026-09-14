Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
2000
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
2
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740142
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Стационарный блендер Centek сочетает мощность 2000 Вт и впечатляющую скорость вращения до 28 000 об/мин, помогая быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов. Пять скоростей позволяют подобрать подходящий темп для разных задач.
Вместительный кувшин объёмом 2 л удобен для приготовления больших порций, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л подходит для работы с небольшими объёмами. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение. В комплекте предусмотрена 1 насадка.
Серебристый корпус выглядит сдержанно и современно. При весе 3,2 кг блендер устойчиво размещается на рабочей поверхности, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение.
Стационарный блендер Centek сочетает мощность 2000 Вт и впечатляющую скорость вращения до 28 000 об/мин, помогая быстро справляться с измельчением и смешиванием продуктов. Пять скоростей позволяют подобрать подходящий темп для разных задач.
Вместительный кувшин объёмом 2 л удобен для приготовления больших порций, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л подходит для работы с небольшими объёмами. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение. В комплекте предусмотрена 1 насадка.
Серебристый корпус выглядит сдержанно и современно. При весе 3,2 кг блендер устойчиво размещается на рабочей поверхности, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение.
Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Блендер стационарный Centek CT-1329 серебристый, 2000 Вт, плавная регулировка