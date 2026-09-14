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Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо

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Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 1
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 2
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 3
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 4
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 5
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 6
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 7
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 8
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 9
Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 3
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 4
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 5
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 6
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 7
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 8
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 9
  • Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740021
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х12
Вес, г.
800

Описание товара Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо

Блендер ECON ECO-335HB позволит эффективно справляться со смешиванием и взбиванием продуктов. Погружная рабочая часть из нержавеющей стали благодаря специальной форме насадки быстро измельчает продукты различной твердости. Дополнительно в комплекте поставляются венчик для перемешивания и пластиковый стакан с мерной шкалой. Данная модель оснащена двумя скоростными режимами и импульсным режимом, которые легко управляются простым нажатием кнопок. Эргономичная форма рукоятки гарантирует комфортное удержание ECON ECO-335HB.

Отзывы о товаре Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер ECON ECO-335HB позволит эффективно справляться со смешиванием и взбиванием продуктов. Погружная рабочая часть из нержавеющей стали благодаря специальной форме насадки быстро измельчает продукты различной твердости. Дополнительно в комплекте поставляются венчик для перемешивания и пластиковый стакан с мерной шкалой. Данная модель оснащена двумя скоростными режимами и импульсным режимом, которые легко управляются простым нажатием кнопок. Эргономичная форма рукоятки гарантирует комфортное удержание ECON ECO-335HB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Econ ECO-305HB белый, 1400 Вт, 2 скорости, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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