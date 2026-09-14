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Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо

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Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
красный
Вакуумная функция
да
Объем измельчителя, л
500
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740011
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер
Цвет
красный
Вакуумная функция
да
Объем измельчителя, л
500
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х13
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо

Погружной блендер Delta — мощное решение для вашей кухни. Благодаря двигателю на 1000 Вт он справится с самыми плотными ингредиентами, а нержавеющие стальные ножи обеспечивают быстрый и аккуратный результат. Чаша измельчителя из стекла не впитывает запахи — идеально для свежих соусов и паст. В комплекте сразу три насадки, чтобы экспериментировать с текстурами и рецептами. Вакуумная функция помогает дольше сохранять свежесть ваших блюд. Два режима скорости дают полный контроль — мягко для пюре или интенсивно для колки орехов и льда. Компактный и лёгкий, весит всего 1 кг — блендер удобно держать даже в одной руке. Красный цвет добавит яркости интерьеру, а сетевой шнур длиной 1 метр дарит свободу движений на кухне.

Отзывы о товаре Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер
Цвет
красный
Вакуумная функция
да
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Объем измельчителя, л
500
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Delta — мощное решение для вашей кухни. Благодаря двигателю на 1000 Вт он справится с самыми плотными ингредиентами, а нержавеющие стальные ножи обеспечивают быстрый и аккуратный результат. Чаша измельчителя из стекла не впитывает запахи — идеально для свежих соусов и паст. В комплекте сразу три насадки, чтобы экспериментировать с текстурами и рецептами. Вакуумная функция помогает дольше сохранять свежесть ваших блюд. Два режима скорости дают полный контроль — мягко для пюре или интенсивно для колки орехов и льда. Компактный и лёгкий, весит всего 1 кг — блендер удобно держать даже в одной руке. Красный цвет добавит яркости интерьеру, а сетевой шнур длиной 1 метр дарит свободу движений на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Delta DL-7064B красный, 1000 Вт, 2 скорости, турбо - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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