Top.Mail.Ru
Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740006
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали

Погружной блендер Delta — настоящий помощник для кухни, когда важны мощность и удобство. Благодаря впечатляющей мощности в 1200 Вт он легко справляется даже с твёрдыми ингредиентами, помогая приготовить пюре, смузи или измельчить орехи за считанные секунды. Вакуумная функция сохраняет свежесть ваших блюд дольше, делая результат идеальным для хранения и транспортировки. Продуманная длина шнура 1,1 м позволяет свободно двигаться по кухне, а две насадки расширяют кулинарные возможности: быстро меняйте сценарии использования без лишних хлопот. Прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и отличное измельчение, а чаша из пластика легка и удобна в уходе. Классический чёрный цвет впишется в любую кухню.

Отзывы о товаре Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Развернуть
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Delta — настоящий помощник для кухни, когда важны мощность и удобство. Благодаря впечатляющей мощности в 1200 Вт он легко справляется даже с твёрдыми ингредиентами, помогая приготовить пюре, смузи или измельчить орехи за считанные секунды. Вакуумная функция сохраняет свежесть ваших блюд дольше, делая результат идеальным для хранения и транспортировки. Продуманная длина шнура 1,1 м позволяет свободно двигаться по кухне, а две насадки расширяют кулинарные возможности: быстро меняйте сценарии использования без лишних хлопот. Прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют долгий срок службы и отличное измельчение, а чаша из пластика легка и удобна в уходе. Классический чёрный цвет впишется в любую кухню.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер DELTA DL-7060 черный 1200 Вт, 2 скорости, насадка и нож из нержавеющей стали - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...