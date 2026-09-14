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Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ

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Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото 1
Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото 2
Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
карбоновый
  • Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото 1
  • Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото 2
  • Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739858
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
карбоновый
Габариты (ШxВxГ), мм
0.545x0.295x0.414 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х33
Вес, кг.
7.28

Описание товара Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ

Аэрогриль Kitfort объёмом 5,5 л — практичное решение для приготовления любимых блюд дома. Мощность 1350 Вт и регулировка температуры в диапазоне от 40 до 200 °C позволяют подобрать подходящий нагрев для разных кулинарных задач. Сенсорное управление делает настройку понятной и удобной, а встроенный таймер помогает контролировать процесс приготовления. Функция поддержания тепла сохранит блюдо тёплым до подачи. Модель оснащена одним ТЭНом и одной чашей, выполнена в универсальном чёрном цвете.

Отзывы о товаре Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
карбоновый
Габариты (ШxВxГ), мм
0.545x0.295x0.414 м
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort объёмом 5,5 л — практичное решение для приготовления любимых блюд дома. Мощность 1350 Вт и регулировка температуры в диапазоне от 40 до 200 °C позволяют подобрать подходящий нагрев для разных кулинарных задач. Сенсорное управление делает настройку понятной и удобной, а встроенный таймер помогает контролировать процесс приготовления. Функция поддержания тепла сохранит блюдо тёплым до подачи. Модель оснащена одним ТЭНом и одной чашей, выполнена в универсальном чёрном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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