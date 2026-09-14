Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
карбоновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739858
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
карбоновый
Габариты (ШxВxГ), мм
0.545x0.295x0.414 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х41х33
Вес, кг.
7.28
Описание товара Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ
Аэрогриль Kitfort объёмом 5,5 л — практичное решение для приготовления любимых блюд дома. Мощность 1350 Вт и регулировка температуры в диапазоне от 40 до 200 °C позволяют подобрать подходящий нагрев для разных кулинарных задач. Сенсорное управление делает настройку понятной и удобной, а встроенный таймер помогает контролировать процесс приготовления. Функция поддержания тепла сохранит блюдо тёплым до подачи. Модель оснащена одним ТЭНом и одной чашей, выполнена в универсальном чёрном цвете.
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
карбоновый
Габариты (ШxВxГ), мм
0.545x0.295x0.414 м
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Kitfort объёмом 5,5 л — практичное решение для приготовления любимых блюд дома. Мощность 1350 Вт и регулировка температуры в диапазоне от 40 до 200 °C позволяют подобрать подходящий нагрев для разных кулинарных задач. Сенсорное управление делает настройку понятной и удобной, а встроенный таймер помогает контролировать процесс приготовления. Функция поддержания тепла сохранит блюдо тёплым до подачи. Модель оснащена одним ТЭНом и одной чашей, выполнена в универсальном чёрном цвете.
Аэрогриль Centek CT-3101 черный, 1350 Вт, 5.5 л, сенсор, 7 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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