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Аэрогриль Brayer 2041BR черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Brayer 2041BR черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739837
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Характеристики

Бренд
Brayer
Размеры в упаковке, см
47х33х28
Вес, кг.
5.2

Описание товара Аэрогриль Brayer 2041BR черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ

Аэрогриль Brayer 2041BR черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ

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Характеристики
Бренд
Brayer
Описание
Аэрогриль Brayer 2041BR черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Brayer 2041BR черный, 1500 Вт, 5 л, сенсор, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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