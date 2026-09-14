Аэрофритюрница Zigmund & Shtain ZAF-902 черный, 1400 Вт, 5.5 л, сенсор, 8 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
стеклянная чаша, прихватка-подставка, решётка, инструкция с рецептами, гарантийный талон.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739834
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Характеристики
Бренд
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
стеклянная чаша, прихватка-подставка, решётка, инструкция с рецептами, гарантийный талон.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоподдержание температуры, защита от перегрева, автоматическое отключение, клапан выпуска пара. Есть индикация включения, нагрева, заданной температуры и времени до конца программы.
Габариты (ШxВxГ), мм
28?30?37 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х36
Вес, кг.
5.5
Описание товара Аэрофритюрница Zigmund & Shtain ZAF-902 черный, 1400 Вт, 5.5 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Zigmund & Shtain в чёрном корпусе сочетает мощность 1400 Вт и вместительный объём 5,5 л — удобно для приготовления разнообразных блюд. Два нагревательных элемента обеспечивают эффективный нагрев, а регулировка температуры от 40 до 200 °C помогает точно подобрать режим для разных рецептов. Сенсорное управление делает настройку простой и наглядной. Таймер позволяет контролировать продолжительность приготовления, функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым, а режим приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля. В комплекте предусмотрены две чаши. Вес модели — 5,4 кг.
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
стеклянная чаша, прихватка-подставка, решётка, инструкция с рецептами, гарантийный талон.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоподдержание температуры, защита от перегрева, автоматическое отключение, клапан выпуска пара. Есть индикация включения, нагрева, заданной температуры и времени до конца программы.
Габариты (ШxВxГ), мм
28?30?37 см
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Zigmund & Shtain в чёрном корпусе сочетает мощность 1400 Вт и вместительный объём 5,5 л — удобно для приготовления разнообразных блюд. Два нагревательных элемента обеспечивают эффективный нагрев, а регулировка температуры от 40 до 200 °C помогает точно подобрать режим для разных рецептов. Сенсорное управление делает настройку простой и наглядной. Таймер позволяет контролировать продолжительность приготовления, функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым, а режим приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля. В комплекте предусмотрены две чаши. Вес модели — 5,4 кг.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Аэрофритюрница Zigmund & Shtain ZAF-902 черный, 1400 Вт, 5.5 л, сенсор, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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