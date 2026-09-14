Top.Mail.Ru
Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 1
Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 2
Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, решётка, руководство по эксплуатации
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 1
  • Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 2
  • Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739828
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TopDevice
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, решётка, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
холодная ручка, нескользящие резиновые ножки, автоматическое отключение, переход в режим ожидания при бездействии, отключение нагрева при открытии крышки, защита от неправильной сборки
Габариты (ШxВxГ), мм
396 ? 294 ? 282 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х33
Вес, кг.
4.79

Описание товара Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ

Аэрогриль TopDevice — это универсальный помощник на кухне для тех, кто ценит функциональность и стиль. Большая чаша объёмом 6 литров позволит приготовить сытный ужин для всей семьи или удивить гостей аппетитными блюдами. Благодаря мощности 1500 Вт и надёжному нагревательному элементу ТЭН, ваши блюда быстро приобретут золотистую корочку, сохраняя сочность внутри. Наличие таймера и функции поддержания тепла помогает не переживать о своевременности сервировки — ужин всегда будет горячим. Сенсорное управление делает пользование устройством простым и интуитивно понятным. А возможность приготовления на пару расширяет кулинарные горизонты: можно готовить не только жареные, но и полезные блюда. Минимальная температура 60 °C и максимальная 200 °C дают широкий выбор режимов для запекания, подогрева и томления. Стильный чёрный корпус добавит кухни современный акцент. Один аэрогриль — масса возможностей!



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TopDevice
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, решётка, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
холодная ручка, нескользящие резиновые ножки, автоматическое отключение, переход в режим ожидания при бездействии, отключение нагрева при открытии крышки, защита от неправильной сборки
Габариты (ШxВxГ), мм
396 ? 294 ? 282 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль TopDevice — это универсальный помощник на кухне для тех, кто ценит функциональность и стиль. Большая чаша объёмом 6 литров позволит приготовить сытный ужин для всей семьи или удивить гостей аппетитными блюдами. Благодаря мощности 1500 Вт и надёжному нагревательному элементу ТЭН, ваши блюда быстро приобретут золотистую корочку, сохраняя сочность внутри. Наличие таймера и функции поддержания тепла помогает не переживать о своевременности сервировки — ужин всегда будет горячим. Сенсорное управление делает пользование устройством простым и интуитивно понятным. А возможность приготовления на пару расширяет кулинарные горизонты: можно готовить не только жареные, но и полезные блюда. Минимальная температура 60 °C и максимальная 200 °C дают широкий выбор режимов для запекания, подогрева и томления. Стильный чёрный корпус добавит кухни современный акцент. Один аэрогриль — масса возможностей!


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...