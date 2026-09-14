Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ
Аэрогриль TopDevice — это универсальный помощник на кухне для тех, кто ценит функциональность и стиль. Большая чаша объёмом 6 литров позволит приготовить сытный ужин для всей семьи или удивить гостей аппетитными блюдами. Благодаря мощности 1500 Вт и надёжному нагревательному элементу ТЭН, ваши блюда быстро приобретут золотистую корочку, сохраняя сочность внутри. Наличие таймера и функции поддержания тепла помогает не переживать о своевременности сервировки — ужин всегда будет горячим. Сенсорное управление делает пользование устройством простым и интуитивно понятным. А возможность приготовления на пару расширяет кулинарные горизонты: можно готовить не только жареные, но и полезные блюда. Минимальная температура 60 °C и максимальная 200 °C дают широкий выбор режимов для запекания, подогрева и томления. Стильный чёрный корпус добавит кухни современный акцент. Один аэрогриль — масса возможностей!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2036WH белый
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2043
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2041 черный
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2037 черный
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитАэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2050 черный
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2040 черный
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2042 черный
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Отзывы о товаре Аэрогриль TopDevice TDA601 черный, 1500 Вт, 6 л, сенсор, 12 программ