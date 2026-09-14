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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739775
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раздельная регулировка температуры для пластин, раздельное включение нагревательных элементов
Габариты (ШxВxГ), мм
41.8x31.5x39.2см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х34
Вес, кг.
9.11
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2261 черный, 2700 Вт, 8.2 л, сенсор, 8 программ
Аэрогриль Kitfort КТ-2261 черного цвета оснащен двумя чашами на 3.1 и 5.1 л. В них можно одновременно готовить два разных блюда без смешивания вкусов и запахов. А благодаря функции синхронизации еда будет готова одновременно вне зависимости от выбранной программы. Такая модель заменит духовку, сэкономит время на готовку для семьи из 2-5 человек. Два ТЭНа мощностью 2700 Вт справятся с быстрой прожаркой, запеканием и тушением без пересушивания. 8 автопрограмм позволяют готовить без предварительных настроек: выпекать, делать картофель фри, колбаски, креветки, куриные крылышки и ножки, мясо, тарты. Также вы сможете устанавливать время и температуру вручную, чтобы готовить по своим рецептам. Эти настройки для каждой чаши регулируются раздельно.
Аэрогриль Kitfort КТ-2261 оснащен таймером на 60 минут. С ним можно установить точное время приготовления. После завершения цикла устройство отключается автоматически. Чаша для готовки оснащена антипригарным покрытием. Оно предотвращает пригорание еды и позволяет готовить с минимальным количеством масла. Корпус имеет дополнительную изоляцию. Это предотвращает повреждение током при касании даже мокрыми руками.
раздельная регулировка температуры для пластин, раздельное включение нагревательных элементов
Габариты (ШxВxГ), мм
41.8x31.5x39.2см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort КТ-2261 черного цвета оснащен двумя чашами на 3.1 и 5.1 л. В них можно одновременно готовить два разных блюда без смешивания вкусов и запахов. А благодаря функции синхронизации еда будет готова одновременно вне зависимости от выбранной программы. Такая модель заменит духовку, сэкономит время на готовку для семьи из 2-5 человек. Два ТЭНа мощностью 2700 Вт справятся с быстрой прожаркой, запеканием и тушением без пересушивания. 8 автопрограмм позволяют готовить без предварительных настроек: выпекать, делать картофель фри, колбаски, креветки, куриные крылышки и ножки, мясо, тарты. Также вы сможете устанавливать время и температуру вручную, чтобы готовить по своим рецептам. Эти настройки для каждой чаши регулируются раздельно.
Аэрогриль Kitfort КТ-2261 оснащен таймером на 60 минут. С ним можно установить точное время приготовления. После завершения цикла устройство отключается автоматически. Чаша для готовки оснащена антипригарным покрытием. Оно предотвращает пригорание еды и позволяет готовить с минимальным количеством масла. Корпус имеет дополнительную изоляцию. Это предотвращает повреждение током при касании даже мокрыми руками.
Аэрогриль Kitfort КТ-2261 черный, 2700 Вт, 8.2 л, сенсор, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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