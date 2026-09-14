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Аэрогриль JVC JK-MB052 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль JVC JK-MB052 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ

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Аэрогриль JVC JK-MB052 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
книга рецептов
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739766
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Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х29
Вес, кг.
4.6

Описание товара Аэрогриль JVC JK-MB052 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ

Аэрогриль JVC — это мощное устройство в стильном чёрном корпусе, которое легко справится с любыми кулинарными задачами. Высокая мощность 1800 Вт обеспечивает быстрое приготовление, а вместительная чаша на 6 литров подойдёт для семейных ужинов и приёма гостей. Сенсорное управление даёт полный контроль на кончиках пальцев, легко настраивайте температуру и таймер под конкретное блюдо. Одна чаша и один надёжный ТЭН — простота без компромиссов по качеству. Есть режим поддержания тепла — ваши шедевры всегда будут готовы к подаче.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль JVC JK-MB052 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
книга рецептов
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль JVC — это мощное устройство в стильном чёрном корпусе, которое легко справится с любыми кулинарными задачами. Высокая мощность 1800 Вт обеспечивает быстрое приготовление, а вместительная чаша на 6 литров подойдёт для семейных ужинов и приёма гостей. Сенсорное управление даёт полный контроль на кончиках пальцев, легко настраивайте температуру и таймер под конкретное блюдо. Одна чаша и один надёжный ТЭН — простота без компромиссов по качеству. Есть режим поддержания тепла — ваши шедевры всегда будут готовы к подаче.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль JVC JK-MB052 черный, 1800 Вт, 6 л, сенсор, 7 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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