Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739754
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х36х36
Вес, кг.
8.34
Описание товара Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ
Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ
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Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ
Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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