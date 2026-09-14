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Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739754
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Характеристики

Бренд
Galaxy
Размеры в упаковке, см
43х36х36
Вес, кг.
8.34

Описание товара Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ

Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ

Отзывы о товаре Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ




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Характеристики
Бренд
Galaxy
Описание
Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Galaxy Line GL2523 черный, 2000 Вт, 13 л, сенсор, 10 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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