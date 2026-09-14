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Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739730
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Характеристики

Бренд
Seagate
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
650

Описание товара Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"

Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"




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Характеристики
Бренд
Seagate
Описание
Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5"
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Жесткий диск Seagate SAS 3.0 12TB ST12000NM007H Server Exos X24 4KN (7200rpm) 512Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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