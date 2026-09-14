Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE
Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает соответствующую серверную направленность накопителя, а скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными задачами записи и чтения. Буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимое оборудование. Показатель времени наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ориентированность модели на длительную эксплуатацию. Seagate — практичный выбор для систем, где важны большой объём и надёжное хранение информации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 910 руб.4728 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III
-
В наличииЦена 19 160 руб.4790 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
-
В наличииЦена 19 990 руб.4998 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0...
-
В наличииЦена 20 230 руб.5058 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate Original 4Tb (ST4000VN006)
-
В наличииЦена 21 820 руб.5455 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
-
В наличииЦена 22 410 руб.5603 руб. в СплитЖесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE
-
В наличииЦена 25 070 руб.6268 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
-
В наличииЦена 25 300 руб.6325 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba SATA 6TB (HDWT860UZSVA)
-
В наличииЦена 31 440 руб.7860 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 31 940 руб.7985 руб. в СплитЖесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)
-
В наличииЦена 34 590 руб.8648 руб. в СплитЖесткий диск WD 6TB 7200rpm (WD6004FZBX) Desktop Black 256Mb SA...
-
В наличииЦена 35 750 руб.8938 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 6 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE