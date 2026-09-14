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Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE

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Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE - фото 1
Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE - фото 1
  • Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 799 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739710
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
650

Описание товара Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE

Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает соответствующую серверную направленность накопителя, а скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными задачами записи и чтения. Буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимое оборудование. Показатель времени наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ориентированность модели на длительную эксплуатацию. Seagate — практичный выбор для систем, где важны большой объём и надёжное хранение информации.



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE




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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
6 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жёсткий диск Seagate объёмом 6 ТБ — вместительное решение для хранения больших массивов данных. Интерфейс SAS обеспечивает соответствующую серверную направленность накопителя, а скорость вращения 7200 об/мин помогает уверенно справляться с повседневными задачами записи и чтения. Буферная память 256 МБ поддерживает стабильную работу с данными, а форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в совместимое оборудование. Показатель времени наработки на отказ — 2 000 000 часов, что подчёркивает ориентированность модели на длительную эксплуатацию. Seagate — практичный выбор для систем, где важны большой объём и надёжное хранение информации.


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск SAS 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST6000NM0095 SEAGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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