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Жесткий диск 20TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5" Hard Drive купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск 20TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5" Hard Drive

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739682
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Характеристики

Бренд
DELL
Размеры в упаковке, см
23х18х17
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск 20TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5" Hard Drive

Жесткий диск 20TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5" Hard Drive

Отзывы о товаре Жесткий диск 20TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5" Hard Drive




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Характеристики
Бренд
DELL
Описание
Жесткий диск 20TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5" Hard Drive
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск 20TB HDD SAS 12Gbps 7.2K 512e 3.5" Hard Drive - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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