Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 6TB SAS 7200 Об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739678
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х12х3
Вес, г.
690
Описание товара Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 6TB SAS 7200 Об/мин
Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 6TB SAS 7200 Об/мин
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 410 руб.5603 руб. в СплитЖесткий диск SATA 6TB 5400RPM 6GB/S 256MB ST6000VX008 SEAGATE
-
В наличииЦена 25 070 руб.6268 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital SATA 6Tb Purple (WD64PURZ)
-
В наличииЦена 25 300 руб.6325 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba SATA 6TB (HDWT860UZSVA)
-
В наличииЦена 31 440 руб.7860 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 31 940 руб.7985 руб. в СплитЖесткий диск Seagate BarraCuda 8Tb (ST8000DM004)
-
В наличииЦена 34 590 руб.8648 руб. в СплитЖесткий диск WD 6TB 7200rpm (WD6004FZBX) Desktop Black 256Mb SA...
-
В наличииЦена 35 750 руб.8938 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)
-
В наличииЦена 37 000 руб.9250 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256...
-
В наличииЦена 38 240 руб.9560 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 4TB WD4005FFBX NAS Red Pro (7200rpm) 25...
-
В наличииЦена 38 840 руб.9710 руб. в СплитЖесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)
-
В наличииЦена 40 341 руб.10086 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)
-
В наличииЦена 40 980 руб.10245 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk Surveillance SATA 8TB (ST8000VX009)
Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 6TB SAS 7200 Об/мин
Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 6TB SAS 7200 Об/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск серверный Western Digital 3.5" 6TB SAS 7200 Об/мин