Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск серверный WD Ultrastar DC HC555 20TB (SATA 3.5"/7200/512Mb/6Gbs)
**Серверный жёсткий диск Western Digital 3.5' 20 TB WD Ultrastar DC HC555 (WUH722020CLE604)** Обеспечьте надёжное хранение больших объёмов данных с серверным жёстким диском Western Digital Ultrastar DC HC555. Идеален для использования в серверных системах и центрах обработки данных. **Основные характеристики:** * **Объём:** 20 ТБ — достаточно места для хранения обширных массивов данных. * **Форм-фактор:** 3,5' — совместимость с большинством серверных стоек и систем. * **Скорость вращения:** 7200 об/мин — высокая производительность и быстрый доступ к данным. * **Интерфейс:** SATA 6Gb/s — надёжное и быстрое подключение. * **Кэш-память:** 512 МБ — ускорение работы с часто используемыми данными. * **Технология CMR:** обеспечивает стабильную работу и надёжность хранения данных. * **Заполнение гелием:** снижает трение и энергопотребление, повышает надёжность работы диска. * **Тип:** HDD. * **Вид поставки:** Bulk — оптимальное решение для корпоративных клиентов и сборщиков серверов. Выберите Western Digital Ultrastar DC HC555 для надёжного и эффективного хранения данных в вашей серверной системе!
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